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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كواليس اجتماع سري في 2025 أعاد صياغة مستقبل Apple Intelligence وأنقذ المساعد Siri من التراجع

سري
سري
احمد الشريف

كشف تقرير استخباراتي تقني نشره موقع "AppleInsider" العالمي اليوم، عن تفاصيل لقاء سري ومصيري انعقد داخل أروقة شركة أبل (Apple) الأمريكية أواخر عام 2025.

وأكد التقرير أن هذا الاجتماع التاريخي المغلق بين القيادات التنفيذية ومبرمجي الحوسبة العصبية نجح في إنقاذ المساعد الرقمي "Siri" من التراجع الاستراتيجي، ووضع الحجر الأساس لتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي الشاملة "Apple Intelligence" المدمجة في أنظمة التشغيل الحالية لعام 2026.

أزمة تراجع "Siri" والمخاوف من هيمنة البرمجيات البديلة

تستهدف الكواليس المسربة توضيح الضغوط العنيفة التي عانت منها إدارة أبل بسبب الفجوة التقنية بين مساعدها التقليدي والنماذج التوليدية المنافسة.

وأقرت القيادات لعام 2026 بأن المساعد الصوتي "سيري" كان يعيش أزمة وجودية حقيقية كادت تطيح ببريق هواتف الآيفون، مما أجبر الرئيس التنفيذي "تيم كوك" على إعادة هندسة قطاع البرمجيات بالكامل وتفويض كبار المهندسين لدمج خوارزميات لغوية محلية خارقة قادرة على فهم السياقات المعقدة بنسبة كفاءة بلغت 100%.

تغيير استراتيجي شامل والاعتماد على المعالجة المحلية بالهاتف

تمنح المقررات الهندسية الناتجة عن اجتماع 2025 نظام أبل ميزة تنافسية فريدة ترتكز على الخصوصية المطلقة والأمان الرقمي.

 وحرص المطورون على تعديل الشفرات البرمجية الأساسية لتعمل نماذج الذكاء الاصطناعي "Apple Intelligence" محلياً وفورياً داخل خلايا العتاد وشريحة المعالجة العصبية (NPU) للآيفون والماك دون الحاجة الدائمة لإرسال البيانات إلى خوادم سحابية، مما أنهى مشكلة بطء الاستجابة اللحظية وحل أزمة تآكل طاقة البطارية الكيميائية.

تحول برمي لافت يثير اهتمام أوساط التكنولوجيا في مصر

تفتح هذه البيانات الاستقصائية الحصرية آفاقاً تسويقية واستهلاكية واسعة النطاق يترقبها مراجعو الهاردوير وعشاق علامة أبل في مصر والشرق الأوسط لعام 2026.

ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن قرار التحول نحو معالجة الذكاء الاصطناعي المحلية والذكية جعل أجهزة الآيفون الحالية أكثر اعتمادية للمستخدم المصري، لاسيما وأن تفعيل ميزات فهم سياق الشاشة وأتمتة المهام بات لا يتطلب سرعات إنترنت خارقة، بل يعتمد كلياً على عبقرية المكونات الداخلية للهاتف.

يبرهن النجاح البرمجي الأخير لحزمة "Apple Intelligence" على أن القرارات التصحيحية الجريئة المتخذة خلف الأبواب المغلقة هي التي تصنع الفوارق التكنولوجية المعاصرة لعام 2026. 

ومع تغلغل وكلاء أبل الأذكياء في تفاصيل الاستخدام اليومي، يستعد قطاع الهواتف الرائدة لمرحلة جديدة من الابتكار المستدام تؤكد من خلالها أبل أن صيانة الهيمنة الافتراضية تتطلب دائماً شجاعة هندسية قادرة على مراجعة المسار وقلب موازين الفضاء الرقمي.

سري Apple Intelligence Siri

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