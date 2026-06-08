ببطارية جبارة ومواصفات نارية.. إليك أفضل ساعة ذكية في 2026

كثيرة هي أنواع الساعات الذكية في الأسواق والتي تنافس ساعات أبل وتأتي بإمكانيات عصرية وأسعار معقولة.وفيما يلي أبرز ساعات ذكية بميزات تنافس ساعة Apple Watch الذكية



بدأت شركة هواوي ببيع ساعة Watch GT Runner 2 بهيكل مصنوع من سبيكة التيتانيوم، يشمل العلبة والإطار والتاج والأزرار , يبلغ مقاس الساعة 43.5 ملم × 43.5 ملم، وسُمكها 10.7 ملم. يبلغ وزنها حوالي 34.5 جرامًا بدون السوار، مما يجعلها خفيفة الوزن ومناسبة للجري لمسافات طويلة.

أما عن تصميم الساعة فهي تأتي بحزامًا جديدًا منسوجًا بتقنية AirDry بتصميم مجوّف لتحسين تدفق الهواء. وتُشير الشركة إلى أنه يزيد من التهوية بنسبة 25% مقارنةً بالأحزمة السابقة. كما يتضمن المنتج حزامًا ثانيًا من الفلوروالاستومر مُخصّصًا للتمارين الرياضية التي تُشكّل فيها الرطوبة والعرق مصدر قلق أكبر.

ساعة هواوي جي تي رانر 2

ساعة هواوي جي تي رانر 2



تتميز الساعة بشاشة AMOLED مقاس 1.32 بوصة بدقة 466 × 466 بكسل وسطوع يصل إلى 3000 شمعة/م²، مما يُحسّن الرؤية في ضوء الشمس. كما أنها مصنوعة من زجاج كونلون من الجيل الثاني لضمان المتانة.

تركز هواوي بشكل كبير على ميزات الجري وتتتبع الساعة مؤشرات متقدمة مثل قوة الجري، وشدة التدريب، ومؤشر القدرة على الجري كما يمكنها التنبؤ بأوقات إنهاء السباق بناءً على البيانات السابقة أثناء الجري،

على الجانب الآخر تعرض الساعة مخططات السرعة في الوقت الفعلي، وأوقات إنهاء السباق المتوقعة، ومدى تقدمك أو تأخرك عن هدفك. كما تتضمن الساعة جهازًا رقميًا لتحديد السرعة وتذكيرات بتناول الطعام وإلى جانب الجري، تدعم الساعة أكثر من 100 وضع رياضي، بما في ذلك الجري والسباحة، وركوب الدراجات

ميزات ساعة هواوي جي تي رانر 2

تشمل الميزات الصحية تخطيط كهربية القلب، وتتبع تقلب معدل ضربات القلب، ومراقبة نسبة الأكسجين في الدم، وتتبع النوم مع مراقبة التنفس، وتتبع الإجهاد، وتحليل عدم انتظام ضربات القلب. هذه الميزات للاسترشاد فقط.

أما عن قدرات الشحن فتاتي الساعه بعمر بطارية بما يصل إلى 14 يومًا في الاستخدام الخفيف، وحوالي 7 أيام في الاستخدام المعتاد، وما يصل إلى 32 ساعة في وضع التمرين الخارجي مع تحديد دقيق للموقع.

ميزات ساعة Pixel Watch 5

تتمتع شركة جوجل بسجل حافل في تسريب معلومات الأجهزة ويعد أبرزهم أحدث تسريب لساعة Pixel Watch 5 قبل إطلاقها بوقت طويل.

ساعة Pixel Watch 5

تعد أبرز ميزات ساعة Pixel Watch 5 هي معيار الحماية من دخول الماء والغبار IP68، الذي يحمي مكونات ساعة Pixel Watch 5 الداخلية ومن المتوقع أن تأتي الساعة بمقاس 45 مم، مما يؤكد أن حجمها سيكون مماثلاً لحجم ساعة Pixel Watch 4 الأكبر حجماً.

ميزات ساعة Pixel Watch 5

تؤكد باقي العلامات وجود مستشعر لمعدل ضربات القلب، وشريحة UWB، ومستشعر للنبض، ومستشعر لنسبة تشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، ومستشعر لتتبع درجة حرارة الجلد وشريحة Tensor مخصصة بدلاً من معالجات Qualcomm Snapdragon التي كانت موجودة في جميع ساعات Pixel السابقة ومن المرجح أن تتوافق هذه الطرازات مع أحجام وخيارات اتصال مختلفة، بما في ذلك طرازات تدعم Wi-Fi وLTE.





ميزات ساعة Pixel Watch 5



ليس التوقيت مفاجئاً بشكل خاص. فقد اعتادت جوجل الإعلان عن ساعات Pixel الجديدة بالتزامن مع هواتف Pixel الرائدة، ومن المتوقع بالفعل إطلاق سلسلة Pixel 11 في وقت لاحق من هذا العام.

الأمر المثير للاهتمام هو أن ظهور BIS يأتي بعد واحدة من أغرب التسريبات التي رأيناها منذ فترة.

كالعادة، لم يتم الكشف عن المواصفات النهائية ويبدو أن ساعة جوجل الذكية القادمة تسير على المسار الصحيح لإطلاقها في وقت لاحق من هذا العام بالتزامن مع عائلة هواتف Pixel 11.