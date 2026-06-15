سحب الكتب من المخازن.. تعليمات عاجلة لمديريات التعليم بشأن العام الدراسي القادم

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لمديري المديريات التعليمية خلال اجتماع عقده اليوم عبر الفيديو كونفرانس

حصر بيانات المدارس الجاهزة للتشغيل ولم تدخل الخدمة حتى الآن

حيث وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بسرعة موافاة الوزارة ببيانات جميع المدارس الجاهزة للتشغيل ولم تدخل الخدمة حتى الآن بهدف بدء تشغيلها بالعام الدراسي المقبل بما يساهم في انهاء الفترة المسائية لطلاب المرحلة الإبتدائية.

الإستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل .. وسحب الكتب من المخازن

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أيضا على أهمية الإستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل، موجهًا مديرى المديريات التعليمية بسحب الكتب الدراسية التي تمت طباعتها للعام الدراسي المقبل من مخازن الوزارة، لتوزيعها على الإدارات التعليمية، وضرورة الانتهاء من جميع التجهيزات المبكرة الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي القادم ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧

- بدء العام الدراسي يوم السبت الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦، ويستمر حتى الخميس ٢٤ يونيو ٢٠٢٧، بإجمالي ٣٩ أسبوعًا دراسيًا.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من ٩ يناير ٢٠٢٧ وحتى ١٤ يناير ٢٠٢٧، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من ١٦ يناير ٢٠٢٧ وحتى ٢١ يناير ٢٠٢٧.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٧، ويستمر حتى الخميس ٢٤ يونيو ٢٠٢٧، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من ٢٢ مايو ٢٠٢٧ وحتى ٢٧ مايو ٢٠٢٧، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من ٢٩ مايو ٢٠٢٧ وحتى ٣ يونيو ٢٠٢٧.

- تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من ٢٩ مايو ٢٠٢٧ وحتى ١٠ يونيو ٢٠٢٧.

- تبدأ امتحانات الدور الأول للصف الثاني بكالوريا من ١٢ يونيو ٢٠٢٧ وحتى ٢٢ يونيو ٢٠٢٧.

- بدء امتحانات الدور الأول للثانوية العامة من ٢٦ يونيو ٢٠٢٧ وحتى ٢١ يوليو ٢٠٢٧.

- يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول ٩٣ يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني ٩٠ يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى ١٨٣ يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.

- تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت ٢٣ يناير ٢٠٢٧، وحتى الخميس ٤ فبراير ٢٠٢٧.

- يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

- تطبق هذه المواعيد على جميع المدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات.

- تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم ٦ سبتمبر ٢٠٢٦.

