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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: ثورة 30 يونيو أرست دعائم الجمهورية الجديدة ومهدت لانطلاقة تنموية غير مسبوقة

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، أن ثورة 30 يونيو تمثل نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، بعدما نجحت في استعادة الاستقرار الوطني وتصحيح مسار الدولة، وهو ما أسهم في إطلاق مسيرة واسعة من البناء والتنمية وترسيخ أسس الجمهورية الجديدة.

وقال عبد المجيد، في تصريح صحفي اليوم، إن الثورة لم تكن مجرد حدثا سياسيا؛ بل شكلت بداية مرحلة جديدة استطاعت خلالها الدولة المصرية مواجهة التحديات واستعادة مؤسساتها الوطنية، والانطلاق نحو تنفيذ رؤية شاملة للتنمية تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وأوضح عضو مجلس النواب أن السنوات التي أعقبت ثورة 30 يونيو شهدت تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مختلف القطاعات، وعلى رأسها البنية التحتية، والطرق، والطاقة، والإسكان، والزراعة، والصناعة، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأضاف أن تطوير شبكات النقل والمحاور الاستراتيجية والموانئ والمناطق اللوجستية أسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والخدمات، فضلًا عن دوره في خلق فرص عمل جديدة ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشار النائب أحمد عبد المجيد إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية أثبت قدرته على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية المتعاقبة، بما مكّن مصر من الحفاظ على معدلات نمو إيجابية وتحقيق قدر كبير من التوازن والاستقرار الاقتصادي مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

وأكد أن ما تحقق منذ ثورة 30 يونيو يعكس حجم الجهود التي بذلتها الدولة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل لدعم القطاع الخاص، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

واختتم عبد المجيد تصريحاته بالتأكيد على أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديث، كونها وضعت الأساس لبناء الجمهورية الجديدة، وأطلقت مسارًا تنمويًا شاملًا يستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

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