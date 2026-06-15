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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رضا فرحات : لقاء الرئيس السيسي وبن زايد يبعث برسائل طمأنة ويعزز العمل العربي

اللواء الدكتور رضا فرحات
اللواء الدكتور رضا فرحات

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى القاهرة ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل تجسيدا عمليا لعمق العلاقات المصرية الإماراتية التي انتقلت من إطار التعاون التقليدي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتكاملة القائمة على المصالح المشتركة والرؤية الموحدة تجاه قضايا المنطقة.

وأوضح فرحات أن هذه الزيارة تأتي في توقيت شديد الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات متسارعة وتحديات أمنية واقتصادية معقدة، الأمر الذي يعزز من أهمية التنسيق السياسي المستمر بين القاهرة وأبوظبي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في منظومة الاستقرار الإقليمي.

 قوة التحالف المصري الإماراتي في مواجهة تحديات المنطقة


وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن التشاور المستمر بين قيادتي البلدين يعكس إدراكا مشتركا لحجم المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة، ويؤكد وجود إرادة سياسية قوية للحفاظ على استقرار المنطقة وتعزيز الحلول السياسية للأزمات بدلا من التصعيد العسكري، بما يضمن حماية مصالح الشعوب العربية.

ولفت فرحات إلى أن البعد الاقتصادي يمثل أحد أهم دعائم هذه الشراكة، حيث تواصل الاستثمارات الإماراتية لعب دور محوري في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز مسارات التنمية، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين ويؤكد قوة البيئة الاستثمارية في مصر وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال.

وشدد أستاذ العلوم السياسية علي أن لقاء الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يبعث برسالة واضحة مفادها أن العلاقات بين البلدين تتجه نحو مزيد من الترسخ والاتساع، وأن التنسيق المصري الإماراتي سيظل أحد أهم عوامل دعم الاستقرار في المنطقة العربية خلال المرحلة المقبلة.

رضا فرحات حزب المؤتمر زيارة الشيخ محمد بن زايد العلاقات المصرية الإماراتية

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