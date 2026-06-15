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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

اللواء أحمد العوضي
اللواء أحمد العوضي
أميرة خلف

هنأ النائب اللواء ا.ح  أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، النائب الأول لحزب حماة وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 هـ.، داعياً المولي عز وجل أن يعيده علي سيادته بموفور الصحة وعلي مصر الحبيبة وشعبها بالخير واليمن والبركات.

وقال وكيل أول مجلس الشيوخ، في تهنئته، إننا اليوم وفي رحاب الجمهورية الجديدة، مدعوون لاستلهام الدروس والمعانى الإنسانية العظيمة التي جسدتها الهجرة النبوية الشريفة من حب الأوطان والتضحية من أجلها وصدق النية وإتقان العمل وهو ما عملته وتعمله القيادة السياسية الرشيدة لبناء مستقبل مشرق تنعم فيه الأجيال جيلآ بعد جيل.

وتقدم النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بالتهنئة القلبية لكل من الدكتور  مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية،  والمستشار  عصام فريد  رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب،  وكبار رجال الدولة، معرباً فيها عن أصدق التهاني بمناسبة حلول العام الهجري الجديد،  داعيا المولى عز وجل أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق حتى يتحقق للشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.  

وتابع العوضي: نستلهم من تلك الذكرى العطرة الإرادة الصادقة والإيمان بالقدرة على تجاوز كافة الصعاب في سبيل البناء وتحقيق الأمن والاستقرار وفق تدشين وطن تتوافر به كافة مقومات القوة الشاملة وفق التعريفات المعاصرة للقوة المرتبطة بالإيمان.

أحمد العوضي مجلس الشيوخ عبدالفتاح السيسي العام الهجري

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