نقيب القراء يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد: الشعب المصرى والعربى والعالمى يعيش فى أمان واستقرار بحكمة الرئيس

يهنئ مجلس إدارة نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر برئاسة الشيخ محمد حشاد (نقيب القراء) الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعام الهجرى الجديد.

ويدعو المجلس لـ الرئيس بالتوفيق والسداد والنهوض والوصول بمصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية إلى بر الأمان.

اجتماع النقابة الشهرى

جاء ذلك فى اجتماع النقابة الشهرى وقال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء: يطيب لى وهيئة المكتب أن نهنئ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (حفظه الله) بهذه المناسبة الطيبة (العام الهجرى الجديد) داعيين المولى عز وجل لسيادته التوفيق والسداد والنهوض بمصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية، ونسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين فى كل مكان وأن نؤدى صلاة بالمسجد الأقصى قبل الممات.

كما هنأ الشيخ محمود الخشت (نائب نقيب القراء) سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى داعيا الله عز وجل له بالتوفيق والسداد وطول البقاء ليعلى الله به مصر والأمتين العربية والإسلامية.

من جانبه دعا الدكتور عبد الفتاح الطاروطى (أمين عام النقابة) للرئيس عبد الفتاح السيسى بالتأييد والنصر والتمكين فى كل قضايا الأمة العربية، كما نشكر سيادته على دعمه المتواصل من أجل خدمة القرآن وأهله وأن يعيش الشعب المصرى والعربى والعالمى بساسته الحكيمة التى ساهمت فى وقف الحروب عالميا، ليعيش العالم فى سلام وأمان ورخاء واستقرار بحكمة سيادة الرئيس.

كما هنأ مجلس النقابة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف والأعضاء وجميع أهل القرآن.

من جانبه هنأ الشيخ محمد عبد الموجود (أمين الصندوق) الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم وقيادة مصر وجيشها سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الرئيس وأن يمده بمدد من عنده للنهوض بمصرنا الحبيبة والأمة العربية.