المؤتمر: اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة خطوة مهمة نحو دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن الاجتماع الذي تستضيفه القاهرة ويجمع الفصائل الفلسطينية مع الوسطاء من مصر وقطر وتركيا يمثل خطوة بالغة الأهمية في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الفلسطينية بما يدعم وحدة الموقف الوطني الفلسطيني خلال هذه المرحلة الدقيقة.

وقال فرحات إن استضافة مصر لهذا الاجتماع تعكس مكانتها المحورية ودورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، كما تؤكد الثقة التي تحظى بها القاهرة لدى مختلف الأطراف الإقليمية والدولية باعتبارها الطرف الأكثر قدرة على إدارة الحوار وتهيئة المناخ المناسب للوصول إلى تفاهمات تسهم في تخفيف حدة التوتر ودفع مسار التهدئة.

وأوضح أن اجتماع الفصائل الفلسطينية يأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل الحاجة الملحة إلى تعزيز التوافق الوطني الفلسطيني وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة، مشيرا إلى أن نجاح هذا الاجتماع من شأنه أن يسهم في دعم تنفيذ استحقاقات المرحلة المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية وتخفيف المعاناة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف فرحات أن التنسيق المستمر بين مصر وقطر وتركيا يعكس إدراكا مشتركا لأهمية الحفاظ على التهدئة ومنع عودة التصعيد، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب من جميع الفصائل الفلسطينية تغليب المصلحة الوطنية العليا والعمل بروح المسؤولية من أجل تحقيق التوافق اللازم الذي يفتح المجال أمام مسار سياسي أكثر استقرارا.

وأشار إلى أن مصر ستظل تبذل كل ما في وسعها من جهود سياسية ودبلوماسية لدعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه المشروعة، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية يعد مدخلا أساسيا لاستقرار المنطقة بأسرها، وأن الحل العادل والشامل يظل مرهونا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.