التحركات الأولى للمتهم باغتيال ترامب قبل وصوله قاعة العشاء | شاهد

نشرت المدعية العامة الأمريكية جانين بيرو، مقطع فيديو يظهر التحركات الأولى لكول توماس ألين، المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب، خلال حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض.

وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس جهاز الخدمة السرية يوم الخميس بأن العميل الفيدرالي الذي أُصيب خلال الهجوم على حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض لم يُصب بنيران صديقة.

وقال مدير جهاز الخدمة السرية الأمريكية، شون كوران، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الخميس، إن أحد العملاء أُصيب برصاصة من مسافة قريبة جدًا من قبل المشتبه به أثناء مروره عبر نقطة تفتيش أمنية بالقرب من مكان العشاء يوم السبت.

وأضاف كوران في برنامج "ذا ويل كاين شو": "ردّ ضابطنا بإطلاق النار ببسالة"، مضيفًا أن العميل أطلق خمس رصاصات.

وأوضح كوران أن المشتبه به لم يُصب بنيران العميل، لكنه سقط أرضًا بعد إصابة ركبته، مضيفا أن عملاء فيدراليين آخرين تمكنوا من السيطرة على المشتبه به بالقرب من أعلى الدرج المؤدي إلى قاعة الاحتفالات حيث تناول ترامب والسيدة الأولى وكبار مسؤولي الإدارة ومئات آخرون العشاء.