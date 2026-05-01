برلمانى: قرارات الرئيس السيسى تاريخية وتعيد الاعتبار للمنتج المصري

أشاد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب بكلمة الرئيس خلال احتفالية عيد العمال، معتبرًا أنها حملت رؤية متكاملة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز شعار “صنع في مصر”، مؤكدًا أن العامل المصري هو المحرك الحقيقي لأي نهضة اقتصادية.

وأشار "عمار" إلى أن إطلاق منصة سوق العمل يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف التشغيل، سواء داخليًا أو خارجيًا، بما يساهم في تقليل معدلات البطالة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، مطالباً الحكومة بوضع جدول زمني واضح لتنفيذ هذه المنصة، مع ضمان شفافيتها وربطها بقاعدة بيانات دقيقة، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ قرارات الإعفاء من رسوم شهادات المهارة، لما لها من دور في تشجيع العمالة الفنية.

كما أكد النائب حسن عمار على أهمية تطوير منظومة التدريب المهني لتواكب احتياجات السوق الفعلية، وليس النظرية فقط مشيراً الى أن ما أعلنه الرئيس ليس مجرد قرارات بل خارطة طريق، وعلى الحكومة أن تثبت قدرتها على تحويلها إلى واقع يشعر به كل عامل في مصر