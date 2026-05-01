برلمانية: توجيهات الرئيس تدعم تحديث سوق العمل وتعيد ضبط مسار التوظيف

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها خلال احتفالية عيد العمال من قبل الرئيس السيسي ، تمثل خطوة مهمة نحو معالجة جذور مشكلة البطالة، وليس مجرد التعامل مع نتائجها، مشيرة إلى أن هذه التوجيهات تعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير منظومة التشغيل في مصر.

وأوضحت" أبو زيد" في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستسهم في وضع رؤية متكاملة لتحديد احتياجات سوق العمل الفعلية، وتوجيه السياسات التعليمية والتدريبية بما يتناسب مع هذه الاحتياجات، بما يحد من الفجوة بين مخرجات التعليم وفرص العمل المتاحة.

وأضافت عضو النواب أن إطلاق المنصة الوطنية لسوق العمل سيساعد في توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة حول فرص العمل والباحثين عنها، بما يسهم في تسهيل عملية الربط بين الطرفين، ورفع كفاءة التشغيل، وتقليل البطالة الناتجة عن نقص المعلومات.

كما أشارت إلى أن تشكيل لجنة لربط التعليم بسوق العمل يُعد خطوة محورية، حيث يضمن تطوير المناهج وبرامج التدريب لتواكب احتياجات القطاعات المختلفة، بما يعزز جاهزية الشباب لسوق العمل ويقلل من معدلات البطالة، خاصة بين الخريجين.

وأوضحت هذه الإجراءات تمثل تحولًا نحو نظام تشغيل أكثر كفاءة يعتمد على التخطيط والبيانات، وهو ما ينعكس تدريجيًا على خفض معدلات البطالة وتحسين فرص التشغيل المستدام.

وكان قد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفال عيد العمال، والذي أُقِيمَ بمقرِ الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد.

وفى هذه المناسبة؛ وحرصا على مصالح العمال وتحسين أوضاعهم، فقد وجه الرئيس السيسى بما يلى:

إطلاق منصة سوق العمل، لزيادة معدلات التشغيل داخليا وخارجيا، وتوفير فرص لتنمية مهارات الشباب، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

تشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتلبية احتياجات سوق العمل.

تشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل.

وقال الرئيس السيسي - في كلمة ألقاها أمس بمناسبة عيد العمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام - إنه على الرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم، إلا أن نسبة البطالة في مصر انخفضت إلى 6.2٪؜ .. منوها بالجهود المبذولة لإيجاد فرص عمل جديدة، بما في ذلك في مجالي الزراعة والصناعة.