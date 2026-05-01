قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ثورة الذكاء الاصطناعي تعيد رسم سوق العمل.. هل تختفي الوظائف التقليدية؟

محمد البدوي

يشهد العالم تحولًا جذريًا في سوق العمل مع التسارع الكبير في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يثير تساؤلات واسعة حول مستقبل الوظائف التقليدية ودور العنصر البشري في المرحلة المقبلة، فبين موجات تسريح الموظفين في كبرى شركات التكنولوجيا، وتزايد الاعتماد على الأنظمة الذكية في إدارة العمليات، يبدو أن ملامح الاقتصاد العالمي تتغير بوتيرة غير مسبوقة. 

أكاديميون : الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور مترجم النصوص الفلسفية

إعادة تشكيل طبيعة الوظائف

كما أن هذا التحول لا يعني بالضرورة نهاية دور الإنسان، بل يشير إلى إعادة تشكيل طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، في ظل سعي الشركات لرفع الكفاءة وتقليل التكاليف، ما يفرض تحديات وفرصًا جديدة على العاملين في مختلف القطاعات.

تسريحات وظيفية واسعة

من جانبه؛ أكد المهندس مصطفى رحيم أن ما يشهده قطاع التكنولوجيا عالميًا من تسريحات وظيفية واسعة لا يعكس استغناءً كاملاً عن العنصر البشري، بقدر ما يعبر عن تحول هيكلي في طبيعة الوظائف، مدفوعًا بالتوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

شركات تكنولوجيا كبرى

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين في برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن شركات تكنولوجيا كبرى مثل Oracle اتجهت إلى تقليص أعداد كبيرة من موظفيها، تقدر بنحو 30 ألف موظف، بالتوازي مع ضخ استثمارات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب شراكات استراتيجية مع OpenAI وMeta، في خطوة تستهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.

تقليص الوظائف الإدارية المتوسطة

وأشار إلى أن شركة Meta ركزت بشكل خاص على تقليص الوظائف الإدارية المتوسطة، ضمن خطة إعادة هيكلة تعتمد بصورة أكبر على الأتمتة والتكنولوجيا الحديثة.

القدرات البشرية والتقنيات الذكية

وشدد رحيم على أن فكرة استبدال الإنسان بشكل كامل بالذكاء الاصطناعي تظل غير واقعية، موضحًا أن المستقبل يتجه نحو نموذج هجين يجمع بين القدرات البشرية والتقنيات الذكية، حيث تظل القرارات النهائية بيد الإنسان.

أدوات الذكاء الاصطناعي

وأضاف أن أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT قادرة على إنتاج محتوى احترافي في وقت قياسي، لكنها لا تزال بحاجة إلى إشراف بشري دقيق لضمان الجودة والدقة قبل النشر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

قادة إيران
آودي
نيسان
The Voice Kids
ﻣﻘﺎﻻﺕ

