خبير تكنولوجيا : مصر تتصدر إفريقيا في الذكاء الاصطناعي باستراتيجية وطنية وشركات ناشئة تنافس عالميًا

أكد الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن تصدر مصر للمشهد الإفريقي وتحسن ترتيبها الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي يعكس نجاح الدولة في تنفيذ استراتيجية وطنية واضحة تستهدف توظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم التنمية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

وأوضح "عزام" خلال مداخلة علي إكسترا نيوز، أن مصر تمتلك رؤية متكاملة تعتمد على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والصحة، والصناعة، والخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذه التطبيقات تسهم في إعادة تشكيل بنية الاقتصاد وتحسين كفاءة الخدمات بصورة غير مسبوقة.

وأضاف أن أحد أبرز عناصر القوة في التجربة المصرية يتمثل في نمو الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، حيث نجح عدد كبير منها في تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة قادرة على معالجة تحديات حقيقية داخل السوق المحلي، مع تقديم منتجات ذات قيمة تنافسية عالية على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن العديد من الشركات المصرية الناشئة استطاعت تحقيق نجاحات لافتة في مسابقات عالمية كبرى، متفوقة على مئات الشركات الدولية، وهو ما يعكس جودة الكفاءات المصرية وقدرتها على الابتكار في قطاع شديد التنافسية.

وشدد عزام على أن بناء القدرات البشرية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة، مؤكدًا أن التطور السريع في التكنولوجيا يتطلب تدريبًا مستمرًا وتأهيلًا متواصلًا للكوادر البشرية، بما يتجاوز أنظمة التعليم التقليدي.

كما لفت إلى التوسع الملحوظ في إنشاء الكليات والبرامج الأكاديمية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي داخل منظومة التعليم العالي، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال الذكاء الاصطناعي، مدعومة باستراتيجية واضحة، واستثمارات بشرية قوية، وبيئة ابتكار متنامية.