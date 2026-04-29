وليد جاب الله: انخفاض البطالة لـ6.3% في 2025 إنجاز ضخم

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.3% مقارنة بنحو 6.6% في العام السابق يعكس جهوداً جبارة تبذلها الدولة لخلق فرص عمل في ظل صعبة وتحديات اقتصادية معقدة، مشيراً إلى أن هذا التراجع يأتي بعد فترات شهدت معدلات بطالة تجاوزت 12%.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية إنجي طاهر مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ التحدي الرئيسي يتمثل في الزيادة المستمرة في قوة العمل، حيث ارتفع عددها من نحو 32 مليوناً إلى أكثر من 34 مليون فرد خلال عام واحد، وهو ما يؤدي إلى امتصاص جزء كبير من جهود الدولة في توفير فرص العمل، رغم استمرار انخفاض المعدلات النسبية للبطالة.

وتابع، أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على مسارين متوازيين، يتمثل الأول في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي عبر تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية، إلى جانب استمرار الاستثمارات الحكومية والمشروعات القومية، فيما يتمثل المسار الثاني في ضرورة ضبط معدلات النمو السكاني لتخفيف الضغط على سوق العمل.