عايزين مشاهدات وفلوس .. ضبط شخصين ألقيا كيس مياه على مسن بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء كيس مياه على مسن حال سيرة بأحد الشوارع بالغربية.





بالفحص تم تحديد المجنى عليه (مسن – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة) وبإستدعائه حضر جاره (تاجر ملابس) وأقر بأنه يقوم برعاية المذكور لإقامته بمفرده بالشقة سكنه وكبر سنه ومعاناته من مرض نفسى.





أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة)، وبمواجهتهما إعترفا بقيام أحدهما بإلقاء كيس المياه على المسن ، وقيام الآخر بتصوير الواقعة ونشرهما المقطع على صفحتهما بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد المزاح وتحقيق نسب مشاهدات عاليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





