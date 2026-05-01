بسبب خلافات مالية.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد الشوارع بكفر الشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (3 عاطلين "أحدهم مصاب بجروح") وطرف ثان: (3 عاطلين) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ، تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالسب والضرب بإستخدام أسلحة بيضاء مما أدى لحدوث إصابة أحدهم ، لخلافات مالية بينهم.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم ("2 سلاح أبيض المستخدمين فى التعدى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.





