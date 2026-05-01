برلمان

قبل كأس العالم. .. رياضة البرلمان : إجراءات رادعة وتشريعات للتصدي للمراهنات

محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
أميرة خلف

أكد محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب على أن انتشار ظاهرة المراهنات الرياضية بمصر والقفزة الكبيرة في حجم التداول بها يمثل تهديداً كبيراً لشبابنا وهو ما يتطلب التكاتف من الجميع للتصدي لمثل تلك الممارسات التي تخالف تعاليم الدين الإسلامي والقانون المصري .

وقال "مجاهد" في بيان له إنه خلال عام 2025 قدر حجم سوق المراهنات الرياضية إلى ما يقارب 110 مليار مليار دولار على مستوى العالم بينما يصل متوسط إنفاق الشخص الواحد 305 دولار وهو رقم مفزع يجب الانتباه إليه جيداً خاصة في ظل التوقعات أن السوق قد يصل إلى 190 مليار دولار بحلول 2030 ، مشيراً إلى أن كرة القدم هي أكثر لعبة تتصدر سوق المراهنات الرياضية .

وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن ألعاب القمار الإلكتروني ، وبرامج المراهنات تصل باللاعب إلى مرحلة إدمانية صعبة تحتاج إلى تأهيل نفسي وتوفير بيئة مناخية جيدة يمكن من خلالها علاج الشخص الذي أدمن تلك الألعاب والحفاظ على الشباب المصريين من تلك الممارسات التي توجه لهم من خلال منصات تهدف إلى استنزاف أموال المصريين وتحويلها إلى خارج مصر .

وشدد "مجاهد" على أن المراهنات الرياضية تزداد بشكل كبير خاصة مع اقتراب البطولات الكبرى مثل كأس العالم الذي قارب على البداية ، مشيراً إلى أنهم داخل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب يعكفون خلال الفترة الحالية على التواصل بشكل مكثف مع كافة الوزارات المعنية والجهات الرقابية والمالية في البلاد وذلك لإعداد مشروع قانون يجرم تلك الممارسات ويتم توقيع عقوبات رادعة على المشاركين في تلك المراهنات  للحفاظ على شبابنا من تلك الممارسات التي تكون نهايتها مأسوية ، متوقعاً إصدار القانون خلال الفترة المقبلة .

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن القوانين المصرية تعتبر أي اتفاق قائم على القمار أو الرهان باطلًا ومجرّمًا كما لا يوجد أي نظام قانوني يتيح ترخيص هذا النوع من الأنشطة داخل البلاد وهو ما يضعنا كلجنة شباب ورياضة بالبرلمان لوضع تشريع بشكل سريع ، ما يلزم بدوره وجود نص قانوني واضح لمعاقبة مروجي ولاعبي المراهنات . 

