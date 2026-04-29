خبير: المراهنات الرياضية تُعد جزءًا من الجرائم الإلكترونية

أكد الدكتور محمد عسكر، الخبير التكنولوجي، أن المراهنات الرياضية تُعد جزءًا من الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أنه لا يوجد قانون يُعاقب من يتراهن، وأن القوانين الخاصة بمثل هذه الأمور يجب أن تُحدَّث.



وطالب بوضع مواد قانونية تُجرّم المراهنات الرياضية، مشيرًا إلى ضرورة وجود تعاون دولي، لأن هذه المنصات تكون من الخارج، ولذلك يجب التصدي لمثل هذه التطبيقات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن الموضوع يحتاج إلى تعاون دولي، لأن إدارة هذه المنصات تكون من الخارج، وأنه ضد حظر المواقع، لكنه يدعم استخدام أدوات تمنع ظهور هذه الأشياء على الهاتف المحمول.



ولفت إلى أن ما يحدث حاليًا قد يُقلل من انتشار المراهنات الإلكترونية، لكن الوعي يظل السلاح الأقوى والمستمر.