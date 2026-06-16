مستقبل وطن: زيارة بن زايد لمصر تؤكد عمق الروابط الأخوية ووحدة الرؤية

أكد المهندس تامر الحبال، الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مصر تعكس المكانة الخاصة التي تحظى بها العلاقات المصرية الإماراتية، والتي تُعد أحد أبرز نماذج العلاقات العربية القائمة على الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك والحرص الدائم على دعم مصالح الشعوب العربية.

وقال القيادي بحزب مستقبل وطن، في تصريحات صحفية له اليوم، إن اللقاء الذي يجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد يجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، ويعكس مستوى التنسيق والتشاور المستمر بين القيادتين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم مسارات التنمية في المنطقة.

وأضاف الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن العلاقات بين مصر والإمارات شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا نوعيًا على مختلف المستويات، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادتين السياسيتين وحرصهما على ترسيخ شراكة استراتيجية أصبحت نموذجًا يُحتذى به في العلاقات العربية، سواء من حيث التعاون السياسي أو الاقتصادي أو التنموي.

وأشار الحبال إلى أن الزيارة تحمل رسائل مهمة تؤكد تماسك الصف العربي وأهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الدول العربية الكبرى لمواجهة التحديات الراهنة، لافتًا إلى أن القاهرة وأبوظبي نجحتا في تقديم نموذج للتعاون المسؤول القائم على دعم الاستقرار واحترام سيادة الدول والحفاظ على مقدرات الشعوب.

وشدد الحبال على أن العلاقات المصرية الإماراتية تمضي بثبات نحو آفاق أوسع من التعاون والتكامل، مستندة إلى تاريخ طويل من المواقف الأخوية الصادقة، وهو ما يجعلها ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز فرص التنمية والازدهار في المنطقة.