نائب الشيوخ: تطوير الغردقة خطوة إستراتيجية لتعظيم العائد الاقتصادي من السياحة

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإحداث نقلة حضارية شاملة بمدينة الغردقة والمدن السياحية بمحافظة البحر الأحمر، تعكس رؤية الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من القطاع السياحي وتحويل المقاصد السياحية المصرية إلى مراكز جذب استثماري متكاملة.

وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الدولة لا تنفذ مشروعات تطوير عمراني فقط، وإنما تعمل على بناء بيئة اقتصادية وسياحية متطورة قادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل ما تتمتع به محافظة البحر الأحمر من مقومات طبيعية وسياحية فريدة.

تطوير البنية التحتية والخدمات العامة

وأضاف أن تطوير البنية التحتية والخدمات العامة والمرافق السياحية يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين، ويؤكد جدية الدولة في تهيئة مناخ استثماري تنافسي يدعم التوسع في المشروعات السياحية والتجارية والخدمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها في مجالات التحول الرقمي، والطاقة النظيفة، وتحلية المياه، وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، تمثل عناصر أساسية لجذب الاستثمارات ورفع كفاءة المدن السياحية بما يتواكب مع المعايير العالمية.

وأوضح أن محافظة البحر الأحمر تمتلك فرصًا واعدة لتحقيق طفرة اقتصادية خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن تحقيق نقلة حضارية حقيقية في الغردقة والمدن السياحية سينعكس بشكل مباشر على زيادة أعداد السائحين، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

واكد النائب أحمد سمير على أن استمرار الاستثمار في تطوير المدن السياحية يمثل استثمارًا في مستقبل الاقتصاد المصري، ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية واستثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي