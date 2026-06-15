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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إشادة برلمانية بتوجيهات الحكومة لتطوير الغردقة.. نواب: البحر الأحمر على أعتاب طفرة سياحية واستثمارية غير مسبوقة

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

حظيت توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإحداث نقلة حضارية شاملة بمدينة الغردقة والمدن السياحية بمحافظة البحر الأحمر، بإشادة واسعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين أكدوا أن الدولة تمضي بخطوات متسارعة نحو تعزيز مكانة المحافظة كواحدة من أهم الوجهات السياحية والاستثمارية في المنطقة.

وأكد النواب أن تطوير الغردقة لا يقتصر على تحسين المظهر الحضاري فقط، وإنما يمثل مشروعًا تنمويًا واقتصاديًا متكاملًا يستهدف رفع جودة الحياة للمواطنين، وزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي هذا السياق، قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن توجيهات رئيس الوزراء تعكس رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة التي تمتلكها محافظة البحر الأحمر، مؤكدة أن تطوير البنية التحتية والخدمات والمرافق يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

التحول الرقمي والطاقة النظيفة وتحسين الخدمات

وأوضحت أن المشروعات الجاري تنفيذها في مجالات التحول الرقمي والطاقة النظيفة وتحسين الخدمات الأساسية ستنعكس بشكل مباشر على المواطنين والسائحين، وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة داخل المحافظة.

من جانبه، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن تطوير الغردقة والمدن السياحية يحمل أبعادًا اقتصادية مهمة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المدن السياحية يعد من أكثر القطاعات القادرة على تحقيق عوائد اقتصادية سريعة ومستدامة.

وأضاف أن مشروعات البنية التحتية والخدمات والموانئ والطاقة النظيفة تهيئ بيئة جاذبة للاستثمارات الجديدة، وتدعم خطط الدولة لزيادة الإيرادات السياحية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

تطوير شامل في البنية الأساسية والخدمات اللوجستية

بدوره، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات رئيس الوزراء تمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين، وتعكس إيمان الدولة بأهمية قطاع السياحة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن ما تشهده محافظة البحر الأحمر من تطوير شامل في البنية الأساسية والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات الكبرى، ويرفع من تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وشدد النواب على أن البحر الأحمر يمتلك من المقومات الطبيعية والسياحية والاستثمارية ما يؤهله ليكون نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة، مؤكدين أن تنفيذ توجيهات الحكومة بشأن إحداث نقلة حضارية حقيقية في الغردقة والمدن السياحية سيمثل إضافة قوية لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.عناوين بديلة قوية:

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مجلسي النواب والشيوخ الحكومة محافظة البحر الأحمر

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