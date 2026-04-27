جندي أمريكي يربح 400 ألف دولار من المراهنة على اعتقال مادورو.. فضيحة تهز الجيش الأمريكي

وجهت اتهامات إلى جندي أمريكي من قوات العمليات الخاصة بعد تحقيقه أرباحًا مالية كبيرة من خلال المراهنة على أحداث سياسية حساسة، مستندًا إلى معلومات سرية حصل عليها خلال خدمته العسكرية.

وكشفت لائحة اتهام صادرة عن محكمة اتحادية في مانهاتن أن الرقيب أول “جانون كين فان دايك”، البالغ من العمر 38 عامًا، والمتواجد سابقًا في قاعدة فورت براج بولاية نورث كارولاينا، شارك في التخطيط والتنفيذ لعملية أمريكية استهدفت اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته داخل مقر إقامتهما في العاصمة كاراكاس.



