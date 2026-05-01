ضربة خاطفة من حزب الله.. انفجار طائرة مسيرة يشعل النيران في شمال إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، بانفجار طائرة مسيرة أطلقها حزب الله على شمال إسرائيل ما أسفر عن إصابة شخصين واشتعال النار في سيارة جراء الانفجار.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الطائرة المسيرة المفخخة انفجرت في مستوطنة مسغاف دون سابق إنذار، وتعمل فرق الإطفاء في الموقع على إخماد حريق سيارة اشتعلت فيها النيران جراء الانفجار.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، أن عناصره استهدفت تجمّعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة ​البياضة​ بطائرة مسيرة انقضاضية؛ وحققت إصابة مؤكدة.

وقال حزب الله في بيانه إنه دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النّار، والاعتداءات الّتي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:45 صباح الجمعة 2026-05-01، تجمّعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة ​البياضة​ بمحلّقة انقضاضيّة؛ وحقّقوا إصابةً مؤكدة".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة جنديين بجروح طفيفة في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة نفذه حزب الله في جنوب لبنان صباح اليوم.

وأضاف جيش الاحتلال أنه تم نقل الجنديين إلى المستشفى وإبلاغ عائلتيهما، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.