اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد.. ماذا قالت المتهمة؟

كشفت التحقيقات في قضية مقتل فاطمة ياسر ببورسعيد عن تفاصيل مثيرة وردت في اعترافات المتهمة دعاء مهران، التي روت كواليس يوم الجريمة منذ لحظة وقوعها وحتى محاولات إخفائها.

وقالت المتهمة إن الواقعة حدثت يوم 22 فبراير 2026 داخل شقة العروس، مؤكدة أنها كانت موجودة في المنزل وقت الحادث، وأن المجني عليها كانت خطيبة شقيق زوجها.

وأوضحت دعاء مهران في أقوالها أنها متزوجة وتقيم مع عائلة زوجها، مشيرة إلى وجود خلافات أسرية سابقة بينها وبين فاطمة ياسر بسبب الشقة ومسألة تقسيم السكن داخل المنزل.

