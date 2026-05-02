حصول 4 وحدات سكتة دماغية بالمستشفيات التعليمية على المستوى الماسى

فى إطار توجيهات د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بالاهتمام بالخدمات الصحية الطارئة المقدمة للمرضى، وخاصة وحدات السكتة الدماغية، منحت المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (World Stroke Organization) وحدات السكتة الدماغية بمستشفيات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهدالتعليمية (٤) جوائز من المستوى الماسى عن الربع الأول من العام الحالي، ضمن جوائز التميز Angels Awards.

وأوضح د. محمد مصطفى عبد الغفار.. رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أن طب الطوارئ يحظى بأولوية مطلقة لما يمثله من أهمية قصوى ليس فى مصر فقط بل والعالم أجمع، وتعتبر الجلطات المخية والسكتة الدماغية من أهم أمراض طب الطوارئ، ويمثل عامل الوقت وسرعة التدخل سببًا رئيسيًا فى انقاذ حياة المريض، وأن جوائز التميز تأتى ضمن برنامج دولي لتقييم وحدات السكتة الدماغية على مستوى العالم والمستشفيات التى تقدم خدمة علاج مرضى السكتة الدماغية طبقا لأحدث الدلائل الاسترشادية العالمية سواء بعقار مذيب الجلطات او القسطرة المخية.

مرضى السكتة الدماغية

وأعلن رئيس الهيئة حصول مستشفيات المطرية التعليمي، شبين الكوم التعليمي، دمنهور التعليمي، وبنها التعليمي على (المستوى الماسي) كأعلى مستوي لمقدم الخدمة العلاجية لمرضى السكتة الدماغية، وذلك من إجمالى ٢٠ مستشفى مسجلة على مستوى كافة القطاعات بمصر، وبلغ إجمالي الحالات التى سجلتها وحدات الهيئة ١٨٦ حالة بنسبة ١٧ ٪ من إجمالي الحالات المسجلة خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٦.

وأكد د. أحمد عطية المشرف على وحدتي السكتة الدماغية والقسطرة المخية بمستشفى المطرية التعليمي ومستشفى شبين الكوم التعليمي، على تميز الوحدات التخصصي