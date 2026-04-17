الإشراف العام
أخبار البلد

الصحة :زيادة معدلات القسطرة المخية داخل المستشفيات التعليمية بنسبة 260%

عبدالصمد ماهر

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تحقيق نقلة نوعية في خدمات علاج السكتة الدماغية، من خلال الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية (GOTHI).

تمثلت هذه النقلة النوعية، في تحقيق تطور ملموس في البنية التحتية، من خلال تفعيل وحدات متخصصة للسكتة الدماغية، تعمل يوميا على مدار 24 ساعة في مستشفيات دمنهور التعليمي، والمطرية التعليمي، وشبين الكوم التعليمي، لضمان استجابة فورية وفعالة للحالات الطارئة.

ونجحت الوحدات الثلاث التابعة، في زيادة معدلات القسطرة المخية بدرجة قياسية بلغت 260%، مع العمل على تحقيق مستهدف يصل لـ 400 حالة سنويًا، بحلول عام 2026.

وتوجت هذه الجهود بحصول مستشفيات دمنهور التعليمي، وشبين الكوم التعليمي على المستوى “الماسي” (Diamond) من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO) خلال عام 2025، تقديرًا لتميز وجودة الخدمات المقدمة.

وفي سياق تعزيز الشراكات العلمية، أبرمت الهيئة بروتوكولات تعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس، وجمعية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأوعية الدماغية والقسطرة المخية (MENA-VINs) كما ساهمت في نشر 12 بحثًا علميًا في دوريات دولية ومحلية مرموقة في الفترة ما بين عامي 2019 و2025، بالإضافة إلى مشروعين بحثيين مشتركين جاري العمل عليهما للنشر في عام 2027.

وعلى مستوى التدريب والتعليم الطبي المستمر، أطلقت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، الدبلومة المهنية للقسطرة المخية التداخلية (NEVID) للدورة (2025-2027)، بهدف تأهيل جيل جديد من المتخصصين في هذا المجال الدقيق، وذلك بالشراكة مع مستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور أحمد بسيوني، أستاذ طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية بكلية طب جامعة عين شمس.

وتستعد الهيئة لإنشاء «مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب» التي من المقرر أن تضم 18 معهدًا قوميًا متخصصًا، من بينها مراكز متطورة لأبحاث المخ والأعصاب والجهاز الحركي، لضمان استدامة الرعاية الطبية وفق أعلى المعايير العالمية.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن السكتة الدماغية تُعد أحد أبرز أسباب الإعاقة والوفاة في مصر، لذا يجري العمل بكل قوة على بناء منظومة متكاملة ومستدامة، تعتمد على أحدث التقنيات والكوادر المؤهلة.

وقال إن الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال السنوات الماضية تؤكد قدرة الوحدات التابعة للهيئة على تقديم رعاية عالمية المستوى لكل مريض مصري، مؤكدا مواصلة جهود تطوير خدمات الهيئة لتصل إلى كل محافظة، بجودة عالية واستجابة سريعة.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أن هذه النقلة النوعية تأتي استجابةً للتحديات الصحية الوطنية، وتعكس التزام الوزارة الثابت بتقديم رعاية صحية متميزة ومستدامة في كافة أنحاء الجمهورية.

