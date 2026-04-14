قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 864 منشأة مخالفة لإجراءات ترشيد الكهرباء
سقوط نصاب انتحل صفة موظف خدمة عملاء بنك للاستيلاء على أموال المواطنين
خسائر فادحة.. روسيا تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
دخل العناية للمرة الثانية.. تدهور الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم
الذروة الخميس.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الانخفاض
برلماني: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة خطوة مهمة لإصلاح تشريعي متكامل
قوانين الأحوال الشخصية.. توجيهات الرئيس السيسي ثورة تشريعية لحماية الأسرة
بالتعاون مع خبير عالمي.. نجاح جراحة دقيقة بالوجه والفكين بمستشفى المحلة العام
وزير الخارجية يلتقى برئيس جمهورية تتارستان لبحث تعزيز التعاون الثنائي
مصدر لبناني يكشف الهدف من المفاوضات مع الاحتلال في واشنطن
الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا الاتحادية وتتارستان
وزير الخارجية السوداني يتفقد سير إمتحانات أبناء الجالية بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

برنامج تدريبي دولي جديد.. وزارة الصحة تؤهل فنيي الأشعة بمعايير ألمانية عالمية

مستشفي ايزيس
مستشفي ايزيس
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق أول برنامج تدريبي احترافي متكامل في مصر في مجالي الرنين المغناطيسي (MRI) والأشعة المقطعية (CT)، بالشراكة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبالتعاون التقني د

يأتي هذا البرنامج كخطوة استراتيجية مهمة لرفع كفاءة الكوادر الطبية المصرية، وتعزيز جودة الخدمات التشخيصية داخل المنظومة الصحية، مع فتح آفاق مهنية دولية أمام الشباب المصري.

إعداد جيل من فنيي الأشعة المصريين 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إنه يهدف البرنامج إلى إعداد جيل من فنيي الأشعة المصريين بمعايير دولية، بما يساهم في رفع جودة الخدمات التشخيصية، ويؤهل الكوادر الوطنية لفرص العمل في السوق الألماني من خلال مسار مهني معتمد يربط بين الدولتين. كما يمنح المتدربين حزمة متكاملة من الامتيازات تشمل تدريبًا نظريًا وعمليًا مكثفًا لمدة أربعة أشهر على أحدث التقنيات، بالإضافة إلى دورات مجانية لتعلم اللغة الألمانية حتى مستوى B2 المعتمد.

وأضاف كما يعتمد البرنامج على نظام التعلم الهجين (Hybrid Learning) الذي يجمع بين التدريب عبر الإنترنت والجلسات الحضورية بمقر أكاديمية سيمنس بالقاهرة، مع توفير إقامة كاملة للمتدربين القادمين من خارج محافظة القاهرة، ضمانًا لتكافؤ الفرص بين أبناء جميع المحافظات.

من جانبه، أشار الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة للأشعة إلى أنه حرصت الوزارة على وضع معايير واضحة ودقيقة لاختيار أفضل الكفاءات، وتشمل أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا داخل الجمهورية، وحاصلًا على دبلوم المعهد الفني الصحي أو بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية، وأن يكون عمره بين 21 و40 عامًا، مع خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجالي CT وMRI. كما تُشترط إجادة اللغة الإنجليزية التقنية، والقدرة على التعامل الاحترافي مع الأدوات الرقمية، والالتزام بجدول التدريب، مع إعطاء أولوية لمن لديهم معرفة أساسية باللغة الألمانية.

وتستهدف الدفعة الأولى من البرنامج 50 متدربًا فقط، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم الأربعاء القادم 15 أبريل 2026. وسيتم التواصل مع المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط لتحديد مواعيد المقابلات الشخصية.

للتقديم، يرجى ملء البيانات عبر الرابط الإلكتروني

https://bit.ly/3Odru7C

وتدعو وزارة جميع فنيي الأشعة المؤهلين إلى المسارعة بالتقديم، مؤكدة أن هذه الفرصة تمثل نقلة نوعية في مسيرتهم المهنية ومساهمة حقيقية في تطوير المنظومة الصحية المصرية.

وزارة الصحة الرنين المغناطيسي MRI الأشعة المقطعية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الخدمات التشخيصية

