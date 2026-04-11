قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى عن مفاوضات إسلام آباد : تحول مهم
نتنياهو يهاجم أردوغان : يساعد إيران .. ويرتكب مجازر بحق مواطنيها الأكراد
تراجع 15 جنيهًا في تعاملات اليوم .. سعر الذهب الآن
تليفونك المسروق هيرجع.. كيف تستخدم خدمة النيابة العامة الجديدة لرصد هاتفك؟
الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل كأس العالم 2026 .. من المنتخب الفائز؟
محمد الحلو : اللدغة منعت عائلتي من الغناء .. ووالدتي كانت سبب دخولي الفن
تحرّك رسمي في الأوقاف لتعظيم استثمارات الأصول الوقفية
انطلاق قداس عيد القيامة برئاسة البابا تواضروس من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية
ترامب يصعد التهديد.. فايننشال تايمز: هرمز ولبنان يقودان محادثات أمريكا وإيران لطريق مسدود
استحداث لجان | الصحة تعلن خبرًا مهما يخص حياة المرأة بمبادرات الرئاسة
عقد محادثات ثلاثية وجهًا لوجه بين إيران والولايات المتحدة وباكستان
أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي .. تفاصيل
english EN
أخبار البلد

القومي للأمومة: نشكر وزير الصحة على إطلاقه مبادرة رعاية أطفال السكري من النوع الأول

الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
أمل مجدى

أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة بإطلاق وزارة الصحة والسكان لهذه المبادرة، التي تستهدف رعاية الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول، وتعتمد على أحدث تقنيات المراقبة المستمرة لمستوى السكر دون الحاجة إلى الوخز، في خطوة من شأنها تحسين جودة حياة الأطفال وتعزيز فرصهم في حياة صحية وآمنة.

وأعربت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، عن خالص تقديرها لهذه المبادرة الإنسانية المتكاملة، مؤكدةً أنها تعكس رؤية الدولة واهتمامها بصحة الأطفال، وحرصها على توفير أحدث التقنيات الطبية، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأطفال المرضى، وتخفيف الأعباء النفسية والجسدية عنهم وعن أسرهم.

كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على جهوده في إطلاق وتنفيذ هذه المبادرة النوعية، التي تمثل نقلة مهمة في منظومة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال المصابين بالسكري.

وأكدت أن الدعم الكبير الذي حظيت به المبادرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى، وتوجيه سيادته بضمها إلى المبادرات الرئاسية للصحة العامة، يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن الأطفال المصابين وأسرهم، وتوفير رعاية صحية متكاملة.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء نظام صحي متكامل ومستدام، يضع صحة المواطن، لا سيما الأطفال، على رأس أولوياته، ويعزز من جهود الوقاية والحد من المضاعفات.

وجدير بالذكر أن المبادرة تسهم في تخفيف العبء النفسي على الأطفال، في ظل ما يتعرضون له من وخزات تقليدية قد تصل إلى 3650 وخزة سنويًا، وهو ما قد يؤثر على انتظام العلاج ويزيد من مخاطر المضاعفات، خاصةً مع وجود نحو 55 ألف طفل مصاب بالنوع الأول من السكري في الفئة العمرية من عام إلى 18 عامًا.

القومي للطفولة مرضى السكري سحر السنباطي مبادرة الصحة للأطفال مرضى السكر المحلس القومي للطفولة والأمومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

البنزين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تقديم الساعة 60 دقيقة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

ترشيحاتنا

الفاعليات

إطلاق فعاليات اليوم العربي للشمول المالي بـ شبابية الإسماعيلية

الأعمال

قومي المرأة الإسماعيلية يعقد دورات تدريبية لتعلم الخياطة والباترون بالقنطرة

جثة

داخل عشة .. التفاصيل الكاملة للعثور على جــثة شاب مشنـ.ـوقا في قليوب

بالصور

أسباب تراكم دهون البطن غير كثرة الطعام.. أمراض خفية

أسوأ 5 سيارات موديل 2026 ندم أصحابها على شرائها

سيارات 2026
سيارات 2026
سيارات 2026

تحذير .. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض بعد الفسيخ والرنجة اذهب للطبيب فورا

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

نظام غذائي لمرضى السكر.. ماذا تأكل وما الذي يجب تجنبه؟

أفضل الأطعمة لمرضى السكري
أفضل الأطعمة لمرضى السكري
أفضل الأطعمة لمرضى السكري

فيديو

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد