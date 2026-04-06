رئيسة القومي للطفولة والأمومة: نظام الكفالة في مصر يشهد تطورا ملحوظا ودعما متزايدا

استقبل مركز فيس للكفالة بـ١٥ مايو الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة فى زيارة تفقدية رافقتها خلالها دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، و جاكلين ممدوح رئيس الإدارة المركزية للرعاية ومسئولي مؤسسة فيس والقائمين على المركز.

وتفقدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، المركز المخصص للاستقبال والتصنيف والإقامة المؤقتة للأطفال، حيث أطلعت على الخدمات المقدمة للأطفال وآليات العمل داخل المركز، وجهود إعادة دمج الأطفال في المجتمع.

ويقدم المركز برنامجًا متكاملًا للحماية والرعاية، يشمل تقديم الخدمات الطبية والتعليمية والنفسية.

واستمعت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى عرض من القائمين على إدارة المركز للتعرف على منظومة العمل وآليات تقديم الرعاية للأطفال.

وحرصت السنباطي على تقديم الهدايا للأطفال المتواجدين بالمركز، والاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم، حيث تطبيق سياسات حماية الطفولة وتوفير بيئة آمنة وداعمة تسهم في تنمية الأطفال وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

كما حرصت على تبادل الحوار مع القائمين والمشرفات على تقديم الخدمة ورعاية الأطفال ، مؤكدة أهمية اختيار الكوادر العاملة بعناية وتزويدهم بالمهارات اللازمة بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الرعاية والخدمات للأطفال

وأشادت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالدور الحيوي الذي يقوم به مركز فيس للكفالة في رعاية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، مؤكدة أن نظام الكفالة يمثل أحد أهم الآليات التي تكفل حق الطفل في العيش داخل بيئة أسرية بديلة توفر له الرعاية والحماية والاستقرار، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية.

كما نوهت بما يشهده نظام الكفالة في مصر من تطور ملحوظ ودعم متزايد، يعكس اهتمام الدولة برعاية هذه الفئة ودمجها في المجتمع، مشددة على أهمية تكاتف الجهود بين مختلف الجهات المعنية، الحكومية وغير الحكومية، لضمان تطبيق أعلى معايير الحماية والرعاية للأطفال.

ومن جانبها أوضحت الأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، أن ملف الأسر البديلة الكافلة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى يُعد أحد الملفات ذات الأولوية لدى الوزارة، حيث اتخذت الوزارة خطوات مهمة نحو حوكمة وتطوير منظومة كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وتوفير بيئة أسرية آمنة وداعمة له،

كما لفتت إلى قيام الوزارة بتدشين منظومة إلكترونية داخلية لإدارة وربط لجان الأسر البديلة الكافلة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في متابعة الزيارات الميدانية للأسر الكافلة وتعزيز كفاءة منظومة المتابعة والرصد.