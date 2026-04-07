رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تُكرّم عددًا من الأطفال المبدعين في دراما رمضان 2026 وتُنصّبهم سفراء للمجلس

التقت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بعددٍ من الأطفال الذين شاركوا في دراما رمضان 2026، وذلك لتكريمهم عن أدوارهم وأدائهم المتميز خلال الموسم الرمضاني لهذا العام. وقد أدار اللقاء الدكتور كرم ملاك، عضو مجلس إدارة المجلس ورئيس اللجنة الدائمة للفنون والثقافة، وذلك بحضور السيدة ميراي نسيم، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وكرّمت الدكتورة سحر السنباطي عددًا من الأطفال، من بينهم الطفل علي السكري عن دوره في مسلسل "اللون الأزرق"، الذي ناقش قضية هامة تمس العديد من الأسر، وهي قضية الأطفال المصابين بطيف التوحد. كما كرّمت كلًّا من ريتال عبد العزيز وإياد عمرو عن أدائهما المتميز في مسلسل "كان يا ما كان"، الذي تناول عددًا من المشكلات الأسرية. كذلك تم تكريم الطفلة لوليا هشام سلطان عن دورها في مسلسل "أب ولكن"، والطفلين شهبا محمد خير وسمير محمد حجازي عن أدوارهما في مسلسل "صحاب الأرض"، بالإضافة إلى تكريم الطفلة نيللي حسام البطران عن دورها في مسلسل "درش"، والطفل يوسف السيوي عن دوره في مسلسل "حكاية نرجس".

وخلال اللقاء، هنأت الدكتورة سحر السنباطي الأطفال المشاركين على أدوارهم المتميزة خلال الموسم الرمضاني، معربةً عن سعادتها بلقائهم، ومشيدةً بما قدموه من نماذج إيجابية تعكس مواهبهم وقدراتهم الفنية.

كما أجرت رئيسة المجلس حوارًا مفتوحًا مع الأطفال، تناول تجاربهم الفنية، وأبرز الأدوار التي قدموها، إلى جانب مناقشة كيفية اختيارهم لأعمالهم الفنية، وسبل التوازن بين دراستهم ومشاركتهم في مجال التمثيل.



وأعلنت الدكتورة سحر السنباطي تنصيب الأطفال المشاركين سفراء للمجلس في مجال الفن والإبداع، تقديرًا لما قدموه من أداء متميز، ولدورهم في تقديم رسائل إيجابية من خلال أعمالهم الفنية.

وأكدت أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على دعم الأطفال المبدعين، وتشجيعهم على تنمية قدراتهم، وإبراز مواهبهم في مختلف المجالات، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومبدع قادر على التعبير عن نفسه والمشاركة الفعالة في المجتمع.

ومن جانبه، أكد الدكتور كرم ملاك، عضو مجلس إدارة المجلس، أن هؤلاء الأطفال استطاعوا أن يخطفوا قلوب المشاهدين بأدائهم الصادق والعفوي، وأن يقدموا رسائل إيجابية تعبر عن براءة الطفولة وقيمها الأصيلة، ليصبحوا نماذج ملهمة لأقرانهم وبذورًا واعدة لمستقبل الفن والثقافة في مصر.

وأضاف أن هؤلاء الأطفال أثبتوا أن الموهبة لا ترتبط بالعمر، وأن الأطفال قادرون على تقديم رسائل إنسانية عميقة من خلال الفن الهادف.

وخلال اللقاء، تم عرض فيديو تضمن مجموعة من أبرز المشاهد المميزة لأدوارهم، والتي لاقت تفاعلًا وإشادة واسعة من الجمهور.

وأعرب الأطفال عن سعادتهم البالغة بتواجدهم داخل مقر المجلس القومي للطفولة والأمومة، ولقائهم بالدكتورة سحر السنباطي، مؤكدين اعتزازهم بهذا التكريم الذي يمثل دافعًا قويًا لهم للاستمرار في تنمية مواهبهم الفنية، وتقديم أعمال هادفة تعبر عن قضايا الأطفال.

وتضمن اللقاء تعريفًا بدور المجلس القومي للطفولة والأمومة في حماية ورعاية الأطفال، إلى جانب التعريف بخدمات خط نجدة الطفل (16000)، حيث حرص الأطفال على زيارة الإدارة العامة لنجدة الطفل، والتعرف على آليات استقبال الشكاوى والتعامل معها، ودور الخط في التدخل السريع لحماية الأطفال.