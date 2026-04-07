انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
بين السرية والحذر.. ترامب يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران
ترقب عالمي لقرار ترامب .. البيت الأبيض يعلق على مقترح تمديد مهلة إيران
انتهاك للمقدسات.. مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تُكرّم عددًا من الأطفال المبدعين في دراما رمضان 2026 وتُنصّبهم سفراء للمجلس

أمل مجدى

التقت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بعددٍ من الأطفال الذين شاركوا في دراما رمضان 2026، وذلك لتكريمهم عن أدوارهم وأدائهم المتميز خلال الموسم الرمضاني لهذا العام. وقد أدار اللقاء الدكتور كرم ملاك، عضو مجلس إدارة المجلس ورئيس اللجنة الدائمة للفنون والثقافة، وذلك بحضور السيدة ميراي نسيم، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وكرّمت الدكتورة سحر السنباطي عددًا من الأطفال، من بينهم الطفل علي السكري عن دوره في مسلسل "اللون الأزرق"، الذي ناقش قضية هامة تمس العديد من الأسر، وهي قضية الأطفال المصابين بطيف التوحد. كما كرّمت كلًّا من ريتال عبد العزيز وإياد عمرو عن أدائهما المتميز في مسلسل "كان يا ما كان"، الذي تناول عددًا من المشكلات الأسرية. كذلك تم تكريم الطفلة لوليا هشام سلطان عن دورها في مسلسل "أب ولكن"، والطفلين شهبا محمد خير وسمير محمد حجازي عن أدوارهما في مسلسل "صحاب الأرض"، بالإضافة إلى تكريم الطفلة نيللي حسام البطران عن دورها في مسلسل "درش"، والطفل يوسف السيوي عن دوره في مسلسل "حكاية نرجس".

وخلال اللقاء، هنأت الدكتورة سحر السنباطي الأطفال المشاركين على أدوارهم المتميزة خلال الموسم الرمضاني، معربةً عن سعادتها بلقائهم، ومشيدةً بما قدموه من نماذج إيجابية تعكس مواهبهم وقدراتهم الفنية.

كما أجرت رئيسة المجلس حوارًا مفتوحًا مع الأطفال، تناول تجاربهم الفنية، وأبرز الأدوار التي قدموها، إلى جانب مناقشة كيفية اختيارهم لأعمالهم الفنية، وسبل التوازن بين دراستهم ومشاركتهم في مجال التمثيل.


  • وأعلنت الدكتورة سحر السنباطي تنصيب الأطفال المشاركين سفراء للمجلس في مجال الفن والإبداع، تقديرًا لما قدموه من أداء متميز، ولدورهم في تقديم رسائل إيجابية من خلال أعمالهم الفنية.

وأكدت أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على دعم الأطفال المبدعين، وتشجيعهم على تنمية قدراتهم، وإبراز مواهبهم في مختلف المجالات، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومبدع قادر على التعبير عن نفسه والمشاركة الفعالة في المجتمع.

ومن جانبه، أكد الدكتور كرم ملاك، عضو مجلس إدارة المجلس، أن هؤلاء الأطفال استطاعوا أن يخطفوا قلوب المشاهدين بأدائهم الصادق والعفوي، وأن يقدموا رسائل إيجابية تعبر عن براءة الطفولة وقيمها الأصيلة، ليصبحوا نماذج ملهمة لأقرانهم وبذورًا واعدة لمستقبل الفن والثقافة في مصر.

وأضاف أن هؤلاء الأطفال أثبتوا أن الموهبة لا ترتبط بالعمر، وأن الأطفال قادرون على تقديم رسائل إنسانية عميقة من خلال الفن الهادف.

وخلال اللقاء، تم عرض فيديو تضمن مجموعة من أبرز المشاهد المميزة لأدوارهم، والتي لاقت تفاعلًا وإشادة واسعة من الجمهور.

وأعرب الأطفال عن سعادتهم البالغة بتواجدهم داخل مقر المجلس القومي للطفولة والأمومة، ولقائهم بالدكتورة سحر السنباطي، مؤكدين اعتزازهم بهذا التكريم الذي يمثل دافعًا قويًا لهم للاستمرار في تنمية مواهبهم الفنية، وتقديم أعمال هادفة تعبر عن قضايا الأطفال.

وتضمن اللقاء تعريفًا بدور المجلس القومي للطفولة والأمومة في حماية ورعاية الأطفال، إلى جانب التعريف بخدمات خط نجدة الطفل (16000)، حيث حرص الأطفال على زيارة الإدارة العامة لنجدة الطفل، والتعرف على آليات استقبال الشكاوى والتعامل معها، ودور الخط في التدخل السريع لحماية الأطفال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

بالصور

الڤيب يرفع خطر بهذه الأنواع من السرطان.. احذرها

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين
السردين
السردين

فيديو

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد