حالة الطقس اليوم في ثاني يوم العيد..هل نشهد موجة حارة؟

في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، يبحث المواطنون عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة استعداداً لقضاء عطلة مميزة في الحدائق والمنتزهات خلال ساعات النهار، حيث تشهد الأجواء حالة طقس مستقر نسبياً خلال ساعات النهار مع أجواء باردة قليلاً ليلاً.

استمرار الأجواء الربيعية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة فى القاهرة والمحافظات اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى ، مشيرة إلى استمرار الأجواء الربيعية المائلة للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يسود طقس حار على جنوب البلاد وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد .

الظواهر الجوية اليوم

وحذرت خرائط الطقس اليوم ، من تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

وحذرت هيئة الأرصاد من نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج من (2- 3.5) م.

أمطار خفيفة اليوم

كما توقعت الأرصال الجوية فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 20%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، خاصة السواحل الشمالية الغربية، وعلى فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الخيمس

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم بكافة أنحاء الجمهورية



القاهرة والمحافظات الكبرى

​القاهرة: الصغرى 20 والعظمى 31.

​العاصمة الإدارية الجديدة: الصغرى 19 والعظمى 31.

​6 أكتوبر: الصغرى 18 والعظمى 31.

​بنها: الصغرى 19 والعظمى 29.

الوجه البحري والدلتا

​دمنهور: الصغرى 18 والعظمى 28.

​وادي النطرون: الصغرى 19 والعظمى 31.

​كفر الشيخ: الصغرى 18 والعظمى 29.

​بلطيم: الصغرى 18 والعظمى 28.

​المنصورة: الصغرى 18 والعظمى 30.

​الزقازيق: الصغرى 19 والعظمى 31.

​شبين الكوم: الصغرى 19 والعظمى 30.

​طنطا: الصغرى 19 والعظمى 30.

مدن السواحل الشمالية

​الإسكندرية: الصغرى 19 والعظمى 27.

​العلمين: الصغرى 17 والعظمى 26.

​مطروح: الصغرى 19 والعظمى 24.

​السلوم: الصغرى 16 والعظمى 26.

​دمياط: الصغرى 18 والعظمى 27.

​بورسعيد: الصغرى 20 والعظمى 27.

​سيوة: الصغرى 18 والعظمى 32.

مدن القناة وشمال سيناء

​الإسماعيلية: الصغرى 17 والعظمى 32.

​السويس: الصغرى 19 والعظمى 31.

​العريش: الصغرى 17 والعظمى 29.

​رفح: الصغرى 15 والعظمى 27.

جنوب سيناء

​رأس سدر: الصغرى 21 والعظمى 31.

​نخل: الصغرى 16 والعظمى 30.

​كاترين: الصغرى 14 والعظمى 27.

​الطور: الصغرى 22 والعظمى 30.

​طابا: الصغرى 19 والعظمى 29.

​شرم الشيخ: الصغرى 24 والعظمى 34.

مدن البحر الأحمر

​الغردقة: الصغرى 23 والعظمى 32.

​رأس غارب: الصغرى 21 والعظمى 32.

​سفاجا: الصغرى 22 والعظمى 33.

​مرسى علم: الصغرى 24 والعظمى 33.

​شلاتين: الصغرى 23 والعظمى 34.

​حلايب: الصغرى 25 والعظمى 32.

​أبو رماد: الصغرى 24 والعظمى 35.

​مرسى حميرة: الصغرى 24 والعظمى 34.

​أبرق: الصغرى 23 والعظمى 33.

​جبل علبة: الصغرى 25 والعظمى 33.

​رأس حدربة: الصغرى 25 والعظمى 32.

شمال الصعيد

​الفيوم: الصغرى 19 والعظمى 32.

​بني سويف: الصغرى 19 والعظمى 32.

​المنيا: الصغرى 19 والعظمى 33.

جنوب الصعيد

​أسيوط: الصغرى 18 والعظمى 33.

​سوهاج: الصغرى 20 والعظمى 34.

​قنا: الصغرى 23 والعظمى 36.

​الأقصر: الصغرى 22 والعظمى 37.

​أسوان: الصغرى 24 والعظمى 37.

​الوادي الجديد: الصغرى 21 والعظمى 36.

​أبو سمبل: الصغرى 24 والعظمى 36.