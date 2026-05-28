قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء تنفيذ برامج علاجية “إجبارية” لتلاميذ المرحلة الابتدائية الضعاف في المدارس حتى 31 أغسطس

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على وضع خطط علاجية فعّالة تستهدف تحسين مستوى التلاميذ الضعاف في المهارات الأساسية، خاصة في القراءة والكتابة والحساب، مع متابعة دقيقة لمعدلات الأداء داخل المدارس، والعمل على تقديم الدعم اللازم للتلاميذ المتأخرين دراسياً

وبحسب تعليمات و قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يتم تنفيذ البرامج العلاجية في المدارس تحت اشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية ، ويكون على إدارة المدرسة إخطار ولي الأمر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في اجتيازه من عدمه

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يتم اختبار تلاميذ الصفين الأول والثاني الإبتدائي المقرر لهم عقد “البرامج العلاجية” في كافة المواد في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد إتمام البرامج العلاجية ، في حالة عدم الاجتياز سيكون التلميذ باقي للإعادة.

تصعيد الطالب فقط بعد اجتياز المستوى المطلوب

وكان قد شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عدم انتقال أي طالب إلى الصف الدراسي الأعلى دون التأكد من إلمامه الكامل بالمهارات الأساسية المطلوبة، موضحًا أنه يتم التعامل بجدية كاملة مع هذا الملف، من خلال تنفيذ برامج علاجية للطلاب غير المتقنين لمهارات القراءة والكتابة، وإعادة تقييمهم بعد انتهاء البرامج العلاجية، على أن يتم تصعيد الطالب فقط بعد اجتياز المستوى المطلوب.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن هذه المسؤولية تقع في المقام الأول على عاتق مديري المديريات التعليمية، من خلال وضع الضوابط المنظمة والمتابعة الدقيقة لآليات التنفيذ داخل المدارس، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز بصورة أكبر على جودة التعليم وتحسين نواتج التعلم.

وكانت قد أعلنت المدارس الابتدائية قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،بشأن شروط نجاح تلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية 2026

حيث قالت المدارس الابتدائية عبر صفحاتها الرسمية على فيس بوك : آخر تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن طلاب صفوف المرحلة الابتدائية 2026 كالتالي:

بالنسبة للصفين الأول والثاني الابتدائي :

لكي ينجح التلميذ لابد من الحضور في المدرسة أكثر من ستين في المئة (60٪)وحضور التقييم المبدئي والتقييم النهائي + إجادة القراءة والكتابة.

بالنسبة لصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الإبتدائي :

لكي ينجح التلميذ لابد من الحضور في المدرسة أكثر من (60٪) وحضور الامتحانات الشهرية والتقيمات الأسبوعية + الحصول على 70 درجة في مادة التربية الدينية + إجادة القراءة والكتابة.

وأضافت المدارس : التلميذ الذي سيغيب ولا يحصل على المطلوب سوف يكون له برنامج علاجي طوال الإجازة الصيفية ولن ينجح إلا بالحضور.