الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مصر تقف مع أشقائها.. تواصل هاتفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة مع الكويت ولبنان

 تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأشقاء في دول الخليج ولبنان، أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اتصالين هاتفيين منفصلين مع وزيري الصحة في دولة الكويت ولبنان الشقيقتين.

تواصل الدكتور خالد عبدالغفار مع الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، وزير الصحة بدولة الكويت الشقيقة، للاطمئنان على الوضع الصحي في الكويت، وأكد خلال الاتصال جاهزية وزارة الصحة والسكان المصرية الكاملة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الصحية للأشقاء في الكويت.

كما تواصل الدكتور خالد عبدالغفار، مع الدكتور ركان ناصر الدين، وزير الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، معبراً عن تضامن مصر الكامل مع لبنان. وأكد خلال الاتصال جاهزية الوزارة لتقديم كل الدعم الصحي اللازم، وعرض إرسال فرق طبية مصرية متخصصة إلى لبنان لتعزيز الخدمات الصحية هناك.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي عن شكره وتقديره البالغين للدكتور خالد عبدالغفار، وجمهورية مصر العربية على هذه المبادرة الأخوية.

 إرسال قائمة بالاحتياجات الصحية اللبنانية

كما أعرب الدكتور ركان ناصر الدين عن شكره وتقديره البالغ لمصر، مثمناً دورها الداعم في المجال الصحي، وأكد أنه سيتم إرسال قائمة بالاحتياجات الصحية اللبنانية لدراستها وتلبيتها من الجانب المصري.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أن هذين الاتصالين يعكسان عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والكويت ولبنان، ويأتيان في إطار التعاون الصحي المستمر بين مصر وأشقائها العرب.

مصر تقف مع أشقائها.. تواصل هاتفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة مع الكويت ولبنان واستعداد لإرسال فرق طبية إلى لبنان 
 

