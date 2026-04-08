موعد إجازة شم النسيم 2026 في مصر للقطاعين العام والخاص
وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الأورام والعلاجات المبتكرة
أول رد من إيران على الهجوم الإسرائيلي ضد لبنان
لقاء مرتقب غدا في إسلام آباد.. أمريكا وإيران على طاولة التهدئة وسط تهديدات بهرمز
‏رئيس وزراء باكستان: ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام وقف إطلاق النار
احذروا ارتداء الصيفي.. الأرصاد توجه نصيحة مهمة للمواطنين بشأن حالة الطقس
ترامب: سنفرض رسوما جمركية على كافة السلع الواردة من أية دولة تزود إيران بأسلحة
الرئيس السيسي: قرار وقف الحرب أثلج صدور الملايين.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار| أخبار التوك شو
البرلمان الإيراني: يجب وقف الحركة في مضيق هرمز فورا بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان
مكتئب من 2010.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة شخص معلقا بأحد الكباري
مدير دار رعاية كبار الفنانين يكشف تطورات الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل.. خاص
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الصحة يزور معهد جوستاف روسي بفرنسا ويبحث تعزيز التعاون مع مستشفى دار السلام هرمل

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بزيارة معهد جوستاف روسي الشهير، حيث التقى الدكتور فابريس بارليزي الرئيس التنفيذي للمعهد، وذلك على هامش مشاركته في قمة «الصحة الواحدة 2026» بمدينة ليون الفرنسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن اللقاء ركز على تعزيز التعاون الحالي والمستقبلي لمشروع معهد جوستاف روسي الدولي لخدمات الأورام بالشراكة مع الوزارة في مستشفى دار السلام هرمل، والذي يُعد جوستاف روسي مصر حاليًا.

تقنية «ZAP-X» الحديثة للعلاج الإشعاعي

وتضمن اللقاء عرضًا تقديميًا حول تقنية «ZAP-X» الحديثة للعلاج الإشعاعي غير الجراحي لأورام الرأس، والتي تعد من أبرز الإنجازات التقنية للمعهد.

كما تم متابعة إجراءات علاج مرضى الأورام من الأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة داخل المستشفى، في إطار الجهود الإنسانية المصرية-الفرنسية المشتركة.

وناقش الجانبان الزيارة المرتقبة للدكتور فابريس بارليزي إلى مستشفى جوستاف روسي–دار السلام (هرمل)، باعتباره أول فرع دولي للمعهد خارج فرنسا، إلى جانب متابعة أحدث بروتوكولات علاج الأورام المطبقة هناك بالتعاون مع المعهد الأم في فرنسا.

وتعكس هذه الزيارة حرص الوزارة على نقل أحدث التقنيات والخبرات العالمية في علاج الأورام لتقديم خدمات متقدمة للمرضى المصريين والفلسطينيين من خلال جوستاف روسي مصر بمستشفى دار السلام هرمل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

صورة أرشيفية

اكتشاف ضخم في البحر المتوسط| 2 تريليون قدم مكعب من الغاز تفتح آفاقًا واسعة للاقتصاد المصري.. وخبير يكشف المكاسب

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

ترامب ومجتبى خامنئي

كواليس اللحظات الأخيرة قبل الحرب الشاملة.. أوامر مُفاجئة من المرشد الإيراني ردًا على تهديدات ترامب النارية

ترشيحاتنا

حسين هريدي

دبلوماسيون: مصر بقيادة السيسي لعبت دورا حاسما للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار

وزير الصحة

وزير الصحة يزور معهد جوستاف روسي بفرنسا ويبحث تعزيز التعاون مع مستشفى دار السلام هرمل

الأعلى للاعلام

الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من "نيو جيزة" ضد موقع “مباشر من مصر”

بالصور

مصرع مسن ووالدته على يد الحفيد في ظروف غامضة داخل شقة بالإسكندرية

أطباق للفطار والعشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت

4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية

حيل طبيعية لتعطير الجسم بدون مواد كيميائية.. طرق بسيطة تمنحك رائحة جذابة تدوم طوال اليوم

طرق بسيطة تمنحك رائحة جذابة تدوم طوال اليوم
طرق بسيطة تمنحك رائحة جذابة تدوم طوال اليوم
طرق بسيطة تمنحك رائحة جذابة تدوم طوال اليوم

طريقة عمل الفتة المصرية باللحمة بتكات المطاعم بخطوات سهلة وطعم أصلي في البيت

الفتة المصرية
الفتة المصرية
الفتة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

