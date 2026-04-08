وزير الصحة يزور معهد جوستاف روسي بفرنسا ويبحث تعزيز التعاون مع مستشفى دار السلام هرمل

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بزيارة معهد جوستاف روسي الشهير، حيث التقى الدكتور فابريس بارليزي الرئيس التنفيذي للمعهد، وذلك على هامش مشاركته في قمة «الصحة الواحدة 2026» بمدينة ليون الفرنسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن اللقاء ركز على تعزيز التعاون الحالي والمستقبلي لمشروع معهد جوستاف روسي الدولي لخدمات الأورام بالشراكة مع الوزارة في مستشفى دار السلام هرمل، والذي يُعد جوستاف روسي مصر حاليًا.

تقنية «ZAP-X» الحديثة للعلاج الإشعاعي

وتضمن اللقاء عرضًا تقديميًا حول تقنية «ZAP-X» الحديثة للعلاج الإشعاعي غير الجراحي لأورام الرأس، والتي تعد من أبرز الإنجازات التقنية للمعهد.

كما تم متابعة إجراءات علاج مرضى الأورام من الأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة داخل المستشفى، في إطار الجهود الإنسانية المصرية-الفرنسية المشتركة.

وناقش الجانبان الزيارة المرتقبة للدكتور فابريس بارليزي إلى مستشفى جوستاف روسي–دار السلام (هرمل)، باعتباره أول فرع دولي للمعهد خارج فرنسا، إلى جانب متابعة أحدث بروتوكولات علاج الأورام المطبقة هناك بالتعاون مع المعهد الأم في فرنسا.

وتعكس هذه الزيارة حرص الوزارة على نقل أحدث التقنيات والخبرات العالمية في علاج الأورام لتقديم خدمات متقدمة للمرضى المصريين والفلسطينيين من خلال جوستاف روسي مصر بمستشفى دار السلام هرمل.