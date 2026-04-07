وزير الصحة: لا بد من العمل على بناء منظومة استباقية تحمي الإنسان والبيئة

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في الجلسة الرئاسية رفيعة المستوى لمؤتمر «الصحة الواحدة» (One Health) المنعقد في مدينة ليون خلال الفترة من 6 إلى 7 أبريل، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدد من رؤساء الدول ووزراء وممثلي المنظمات الدولية والصحية العالمية.

وعلى هامش الجلسة، قال الدكتور خالد عبدالغفار: «إن تواجدنا اليوم في قلب مدينة ليون يعكس التزام مصر الصادق بالعمل المشترك تحت مظلة الصحة الواحدة، ونحن لا نتحدث فقط عن علاج الأمراض، بل عن بناء منظومة استباقية تحمي الإنسان والبيئة معاً، بما يضمن مستقبلاً آمناً للأجيال القادمة».

مؤتمر «الصحة الواحدة»

شهدت الجلسة الرئاسية حضوراً واسعاً من قادة مجموعة السبع والمنظمات الأممية، انطلاقا من أهمية مؤتمر «الصحة الواحدة» الذي يُعد أبرز الفعاليات الدولية التي تجمع صناع القرار لربط السياسات الصحية بالبيئية والزراعية.