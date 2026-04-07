وزير الصحة يبحث مع نظيرته الفرنسية تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع الصحي

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع الدكتورة ستيفاني ريست، وزيرة الصحة والأسرة والاستقلالية وذوي الإعاقة بفرنسا، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات الرعاية الصحية وتبادل الخبرات بين البلدين، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات قمة «الصحة الواحدة» بمدينة ليون.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول تعزيز الشراكة في الرعاية الوقائية والعلاجية والصحة الإنجابية، إلى جانب تبادل الخبرات في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وآليات تقليل قوائم انتظار العمليات الجراحية، كما بحث الجانبان دعم فرنسا لتقديم الخدمات الطبية للمصابين والجرحى من قطاع غزة، وتعزيز النظام الصحي داخل القطاع، مؤكدين أهمية التنسيق الدولي لتخفيف الأعباء الإنسانية الناتجة عن الأزمة.

تجهيز 35 وحدة رعاية صحية أولية

وأضاف أن الوزيرين استعرضا الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة بين البلدين، وعلى رأسها مشروع تطوير وتجهيز 35 وحدة رعاية صحية أولية بدعم الوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى مبادرة «الألف يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية، كما ناقشا سبل التعاون في التعليم الطبي ورفع كفاءة الكوادر التمريضية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الفرنسية المتقدمة، خاصة معهد جوستاف روسي لتطوير خدمات علاج الأورام، فضلاً عن دعم المقترحات المصرية في اجتماعات جمعية الصحة العالمية المقبلة بشأن الأشعة وأمراض الكبد، وفرص تصنيع الأدوية واللقاحات والتحول الأخضر في القطاع الصحي.

وأكد المتحدث الرسمي أن اللقاء يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية «المصرية-الفرنسية» ويفتح آفاقًا أوسع لتطوير المنظومة الصحية المصرية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.