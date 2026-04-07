تشكيل إنبي لمواجهة سموحة في الدوري

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبي، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد برج العرب، في الجولة الأولى بمرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز.

وضم تشكيل إنبي كلا من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: مهاب سامي، أحمد كالوشا، محمد شرقية، حازم تمساح.

خط الوسط: سيد سعيد، عماد ميهوب، محمد جولدي، سليماني جربا، صلاح زايد.

خط الهجوم: أحمد زكي.

البدلاء: رضا السيد ومروان داود وأحمد إسماعيل ومحمد سمير سعد وأحمد إسماعيل وعلي محمود وحامد عبد الله ومحمود عبد المنعم كهربا وأقطاي عبد الله.