طارق السيد يكشف كواليس رخصة الزمالك الإفريقية: النادي يتحرك لحل أزمة القيد

قال الكابتن طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن منح الرخصة الإفريقية للأندية المشاركة في البطولات القارية، موضحاً أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يتدخل في هذا الملف، بينما يتم التنسيق بين “كاف” والاتحاد المحلي لاتخاذ القرار النهائي.

معالجة الملفات المالية العالقة

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة “ON”، أن نادي الزمالك أبلغ الاتحاد الإفريقي بخطواته الجادة لمعالجة الملفات المالية العالقة، والتي ترتبط بعدد من قرارات إيقاف القيد، مشيراً إلى أن إدارة النادي بدأت بالفعل التواصل مع أصحاب المستحقات للوصول إلى تسويات وجدولة للمديونيات.

إنهاء جميع القضايا المرتبطة بالقيد

وأضاف أن الزمالك يعمل حالياً على إنهاء جميع القضايا المرتبطة بالقيد، والتي يصل عددها إلى نحو 17 قضية، في محاولة لإعادة الاستقرار الإداري والمالي، بما يسمح للفريق بمواصلة مشاركاته المحلية والقارية دون أزمات.

المنافسة حتى النهاية

وتحدث طارق السيد عن شخصية الزمالك داخل المنافسات، مؤكداً أن الفريق اعتاد العودة في أصعب اللحظات وتجاوز التحديات مهما كانت الظروف، مشيراً إلى أن النادي يمتلك روحاً خاصة تجعله دائماً حاضراً في المنافسة حتى النهاية.

قدرة الزمالك على المنافسة

وأشار إلى أن كثيرين لا يتوقعون قدرة الزمالك على المنافسة في أوقات الأزمات، لكن الفريق ينجح باستمرار في قلب التوقعات وتحقيق البطولات، مؤكداً أن جماهير القلعة البيضاء لعبت دوراً محورياً في دعم اللاعبين ومنحهم الدافع لتحقيق أحد أصعب الألقاب.