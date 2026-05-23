الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رسائل قوية من الرئيس السيسي.. طارق فهمي: مصر تؤكد دعمها للتنمية والحقوق المائية في أفريقيا

محمد البدوي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بيوم أفريقيا حملت دلالات سياسية واستراتيجية مهمة، تعكس استمرار التزام مصر بدعم القارة الأفريقية وتعزيز التعاون المشترك بين دولها.

 ترسيخ مبادئ الحق والعدل

وأوضح فهمي، خلال مداخلة ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة “ON”، أن الرئيس السيسي ركز في كلمته على ترسيخ مبادئ الحق والعدل في التعامل مع القضايا الأفريقية، خاصة الملفات المرتبطة بالممرات المائية الدولية والأنهار المشتركة وحقوق الدول في مواردها الطبيعية.

الإدارة الرشيدة للموارد المائية

وأشار إلى أن الرسائل التي تضمنتها الكلمة تؤكد حرص الدولة  على دعم الاستقرار والتنمية داخل القارة، إلى جانب التأكيد على أهمية الإدارة الرشيدة للموارد المائية باعتبارها من أبرز القضايا التي تشغل دول أفريقيا خلال المرحلة الحالية.

منظمة الوحدة الأفريقية

وأضاف أن مصر تمتلك رصيداً تاريخياً كبيراً في العمل الأفريقي منذ تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، لافتاً إلى أن الاحتفال بيوم أفريقيا داخل جامعة القاهرة يعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع مصر بدول القارة.

الاهتمام الأكاديمي بالقضايا الأفريقية

وأكد فهمي أن تنظيم الفعاليات من خلال كلية الدراسات الأفريقية العليا وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يعكس تنامي الاهتمام الأكاديمي بالقضايا الأفريقية، ويدعم مسارات التعاون العلمي والفكري بين مصر والدول الأفريقية.

 التأثير التاريخي للمؤسسات

وأشار إلى أن جامعة القاهرة لعبت دوراً محورياً في إعداد وتأهيل العديد من القيادات الأفريقية التي تولت مناصب بارزة في بلدانها، وهو ما يعكس التأثير التاريخي للمؤسسات التعليمية المصرية في دعم الكوادر الأفريقية.

 التنمية والبنية التحتية والتعليم

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن ملف الأمن المائي سيظل أحد أبرز التحديات المطروحة على أجندة القارة، موضحاً أن الرئيس السيسي حرص على التأكيد بأن الخبرات المصرية في مجالات التنمية والبنية التحتية والتعليم والصحة متاحة دائماً لدعم الأشقاء الأفارقة.

جهود التنمية المستدامة

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تواصل تعزيز حضورها داخل القارة الأفريقية عبر شراكات تنموية وسياسية واقتصادية تستهدف تحقيق الاستقرار ودفع جهود التنمية المستدامة في مختلف الدول الأفريقية.

