حركة بسيطة تفعلينها يوميًا.. تدمر أعصابك في صمت دون أن تشعري
في خضم الحياة اليومية المليئة بالضغوط والانشغالات، تمارس كثير من النساء عادات تبدو عادية، لكنها في الواقع تؤثر بشكل مباشر على الحالة النفسية وتستنزف الأعصاب تدريجيًا دون ملاحظة واضحة. 

عادات تدمر أعصابك

ويؤكد خبراء علم النفس أن بعض السلوكيات اليومية البسيطة قد تكون السبب الخفي وراء التوتر والعصبية المستمرة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ومن أبرز هذه العادات

  • الاستخدام المفرط للهاتف المحمول دون وعي
  • فتح الهاتف بشكل متكرر، والتنقل بين التطبيقات، ومتابعة الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي دون هدف واضح، أصبح سلوكًا يوميًا لدى الكثيرين، لكنه يحمل آثارًا نفسية سلبية عميقة.

لماذا تؤثر هذه العادة على الأعصاب؟


1. إرهاق الدماغ

التعرض المستمر لكم هائل من المعلومات يضع العقل في حالة استنفار دائم، ما يؤدي إلى إجهاد ذهني مستمر.

2. زيادة القلق والتوتر

المقارنة غير المباشرة مع حياة الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد تولد شعورًا بعدم الرضا والضغط النفسي.

3. ضعف التركيز

التنقل السريع بين المحتوى يقلل من قدرة الدماغ على التركيز، ويزيد من الشعور بالتشتت.

4. اضطرابات النوم

استخدام الهاتف قبل النوم يؤثر على إفراز هرمون الميلاتونين، المسؤول عن تنظيم النوم، ما يؤدي إلى الأرق والإرهاق.

ماذا يحدث داخل الجسم؟

تشير الدراسات إلى أن الاستخدام المستمر للأجهزة الذكية يرفع من مستويات هرمون الكورتيزول، وهو الهرمون المسؤول عن التوتر، مما يجعل الجسم في حالة تأهب دائم تؤثر سلبًا على الأعصاب والصحة العامة.

علامات تدل على تأثر أعصابك

الأعصاب 
  • الشعور بالتوتر دون سبب واضح
  • سرعة الانفعال والعصبية
  • صداع متكرر
  • ضعف التركيز
  • اضطراب النوم


كيف تحمين نفسك؟

 النفسية
  • تقليل وقت استخدام الهاتف يوميًا
  • الابتعاد عن الشاشة قبل النوم بساعة على الأقل
  • تخصيص أوقات خالية من الهاتف خلال اليوم
  • ممارسة أنشطة بديلة مثل القراءة أو المشي
