قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير التعليم العالي ومحافظ المنيا ورئيس الجامعة يفتتحون مستشفى استقبال ورعاية الأطفال

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، مستشفى استقبال ورعاية الأطفال بجامعة المنيا، بتكلفة تقريبية تقدر بـ 300 مليون جنيه؛ بهدف دعم خدمات الطوارئ والرعايات الحرجة للأطفال، وتقديم خدمة طبية متكاملة وفق أحدث المعايير، بحضور الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من قيادات المحافظة والجامعة. 

وأكد قنصوة، أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز جودة الخدمات الصحية والتعليم الطبي، وتطوير منظومة المستشفيات الجامعية، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مع دعم التعليم الطبي والبحث العلمي، من خلال تطوير أداء شباب الكوادر الطبية والتمريض، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية وتعليمية متقدمة، وربط التعليم بالممارسات العملية والمعايير الدولية.

وأشار الوزير إلى أهمية دور المستشفيات الجامعية في تقديم خدمات الرعاية الطبية والتعليم والبحث العلمي، لافتًا إلى أنه يتم العمل على تحديث المنشآت، وزيادة عدد الأسرة، وتجهيز المستشفيات بالأجهزة المتطورة والحديثة، وميكنة نظم الإدارة الرقمية لتسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات الصحية.

وأكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أهمية دور المستشفيات الجامعية في خدمة المجتمع المصري، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في قطاع الرعاية الصحية بفضل جهود الدولة لتحديث منظومة المستشفيات الجامعية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل توجهًا استراتيجيًا من قبل الدولة، لدعم وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة القصوى من جميع الإمكانيات المتاحة لدى كلا الطرفين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام فرحات أن إنشاء المستشفى يسهم في تقديم خدمات استقبال حالات الطوارئ للأطفال على مدار الساعة، وتوفير خدمات الرعاية الحرجة والمتوسطة في تخصصي (طب الأطفال – جراحة الأطفال)، ودعم منظومة المستشفيات الجامعية، وتعزيز قدرتها الاستيعابية وجودة خدماتها.

ويقام مستشفى استقبال ورعاية الأطفال على مساحة إجمالية تبلغ 4500 متر مربع، بإجمالي عدد أسرة يبلغ 200 سرير، ويضم المستشفى طابقين مخصصين كاستراحة فندقية للأطباء بعدد 36 غرفة، و84 سريرًا، بالإضافة إلى كافيتريا بكل دور، لخدمة مجمع المستشفيات الجامعية الذي يضم خمسة مستشفيات.

ويقدم المستشفى العديد من الخدمات حيث يتم تقديم خدمات الطوارئ الجراحية للأطفال، واستقبال وتشخيص وعلاج الحالات الجراحية، وتقديم الرعاية المركزة لحديثي الولادة وحجز المبتسرين، وتقديم الرعاية المتوسطة والمركزة، والتعامل مع الحالات الحرجة، والتكامل مع التخصصات الطبية الأخرى.

ويتكون مستشفى استقبال ورعاية الأطفال من دور أرضي وأدوار متكررة، ويضم الدور الأول: استقبال جراحة الأطفال (غرفة كشف و5 أسرة ملاحظة)، وغرفة الإنعاش القلبي الرئوي، واستقبال الأطفال (غرفة كشف و10 أسرة ملاحظة)، وجناح العمليات (غرفتان لعمليات جراحات الأطفال)، ويضم الدور الثاني: قسمًا داخليًّا لحجز حالات الطوارئ، وحدتي رعاية حرجة، تم تجهيزهما بمساهمات المجتمع المدني وطلاب كلية الطب (الدفعة 38)، ويضم الدور الثالث: قسمًا داخليًّا لحجز حالات الطوارئ، فيما يضم الدور الرابع والخامس: استراحة فندقية للأطباء أثناء فترات النوبتجية؛ لخدمة مجمع المستشفيات الذي يضم خمس مستشفيات جامعية.

وزارة التعليم العالي جامعة المنيا التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

