حرب نهاية الزمان.. هل يظهر المهدي المنتظر بعد انتهاء مهلة ترامب لإيران؟

عبد الخالق صلاح

كشف الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أن طهران لم تعقد أي اتفاقيات جدية مع أمريكا، مشيرًا إلى أن التصريح الوحيد الذي خرج منها كان لباكستان للرد على هذه الاتفاقيات.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن إيران ترفض جميع شروط أمريكا، وقد وضعت 10 نقاط كاملة منها، أبرزها وقف الحرب بالكامل وليس مجرد هدنة، مؤكّدًا أنها لن تتنازل عن هذه الشروط.

وتابع لاشين أن أهداف إيران تشمل تفعيل ملف الحوثي للسيطرة على باب المندب بشكل أكبر، وإنشاء كتائب داخلية لدعم إيران وتحقيق السيطرة داخليًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في سياق استراتيجية طهران لضمان نفوذها الإقليمي.

وأشار إلى أن الأهداف الإسرائيلية والأمريكية تسعى لتدمير البنية التحتية في إيران، وضرب مصافي البترول، مؤكدًا أن إيران تصدر البترول بسعر 115 دولارًا للبرميل، وأن أكثر من نصف شبكات الكهرباء قد استُهدفت.

ولفت إلى أن إيران ما زالت تصدر النفط للصين، وأن أمريكا استهدفت مجمعات البتروكيماويات، والتي تعتبر قوة اقتصادية رئيسية للبلاد، مؤكدًا أن هناك خطة محددة من إيران حال تصعيد أمريكا، وأن الحرس الثوري يمتلك فرصة تاريخية في هذه الحرب، حيث يُشيع في إيران أن المعركة الحالية تُعد "حرب نهاية الزمان" مع ظهور المهدي المنتظر.

وأكمل لاشين أن هناك انتقادًا لتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه إيران، وأن وعي الشعب الإيراني يدرك أنه إذا أظلمت إيران فإنها قد تتعرض للاحتلال البري، مؤكدًا أن رد طهران سيكون أن الظلام سيحل على المنطقة بأكملها إذا تعرضت العاصمة للخطر.

وأردف أن مجتبي خامنئي أصدر تصريحات في الإعلام الإيراني تشير إلى إصابته في الحرب، وقد تكون الإصابة خطيرة، مشيرًا إلى أن الحرس الثوري هو من يدير الأمور فعليًا حاليًا في البلاد.

ترامب علي مسؤوليتي احمد موسى إيران

