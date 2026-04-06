الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى: الأزمات الدولية لم تعد تقتصر تأثيراتها على مناطق النزاع فقط

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

في ظل التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تتجه أنظار العالم إلى التداعيات المحتملة لهذا التصعيد، ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضًا على الصعيدين الاقتصادي والأمني.

وفي هذا السياق، أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حالة التوتر الحالية ألقت بظلالها على مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن العديد من الحكومات بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة التداعيات الاقتصادية المحتملة.

وأوضح أن الأزمات الدولية لم تعد تقتصر تأثيراتها على مناطق النزاع فقط، بل تمتد بشكل مباشر إلى الاقتصاد العالمي، حيث تتأثر سلاسل الإمداد، وأسواق الطاقة، وحركة التجارة الدولية، وهو ما يفرض على الدول حالة من الاستعداد الدائم للتعامل مع أي متغيرات مفاجئة.

وأضاف أن التصعيد بين القوى الكبرى يخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق، ما يدفع الدول إلى تبني سياسات أكثر تحفظًا، سواء من خلال تأمين احتياطياتها الاستراتيجية أو إعادة تقييم خططها الاقتصادية، تحسبًا لأي اضطرابات قد تطرأ خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، أشار إلى الدور الذي تلعبه الدولة المصرية في دعم الاستقرار، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبنى نهجًا قائمًا على الدعوة إلى السلام وتغليب الحلول الدبلوماسية، إدراكًا لحجم الخسائر التي تخلفها الصراعات المسلحة على الشعوب والاقتصادات.

وأكد أن القيادة المصرية تحرص بشكل مستمر على دعم الجهود الدولية الرامية إلى احتواء الأزمات، والعمل على منع أي تصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات متشابكة تتطلب توازنًا دقيقًا في التعامل معها.

واختتم بالإشارة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من الحكمة والتنسيق الدولي، لتفادي تداعيات أوسع قد تؤثر على استقرار المنطقة والعالم، مؤكدًا أن الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بات ضرورة ملحة في ظل هذه المتغيرات المتسارعة.

أحمد موسى صدى البلد الدول الكبرى تغييرات استقرار السيسي مصر

