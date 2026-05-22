خلال تفقده علوم رياضية بورسعيد.. وزير الشباب: اهتمامنا كبير بالتكامل بين المؤسسات التعليمية.. صور

واصل وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، و الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ بورسعيد، جولتهم التفقدية بمحافظة بورسعيد بزيارة منشآت كلية علوم الرياضة بجامعة بورسعيد، وذلك في إطار متابعة مستوى الخدمات والمنشآت الرياضية والتعليمية والوقوف على الإمكانات المتاحة لدعم المنظومة الرياضية بالمحافظة يرافقهم الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد

الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية

وتفقد الوفد الصالة المغطاة وحمام السباحة الأوليمبي "حمام سباحة البطل الراحل يوسف أحمد"، للاطلاع على مستوى التجهيزات والإمكانات الفنية المتوفرة، ومتابعة كفاءة المنشآت وما تقدمه من خدمات وأنشطة تسهم في دعم الحركة الرياضية وإعداد الكوادر المؤهلة

وخلال الجولة، تابع الوزير ومرافقوه منظومة العمل داخل المنشآت الرياضية المختلفة، واستمعوا إلى شرح حول البرامج التدريبية والأنشطة الرياضية التي تستضيفها الكلية، ودورها في إعداد وتأهيل الكوادر الرياضية المتخصصة ودعم منظومة اكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية

وأكد وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية والرياضية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية الحديثة وخلق بيئة مناسبة لإعداد الأبطال الرياضيين، مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية الرياضية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة للنهوض بالرياضة المصرية.

كما أشاد الوزير بما تضمه المنشآت من تجهيزات حديثة وقدرات فنية تؤهلها لاستضافة الفعاليات الرياضية والتدريبات المختلفة، مؤكداً أهمية استمرار تطوير تلك المنشآت بما يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز من فرص ممارسة الرياضة لكافة الفئات.

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في تطوير ودعم المنشآت الرياضية والتعليمية في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري، مشيراً إلى أن بورسعيد تمتلك إمكانات ومقومات تؤهلها لتكون مركزاً رياضياً وتعليمياً متميزاً

وأضاف أن التعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية يسهم في تعظيم الاستفادة من المنشآت الحديثة وتوفير بيئة متكاملة لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية، بما يدعم إعداد أجيال قادرة على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الرياضية