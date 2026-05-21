بورسعيد تكثف الاستعدادات لعيد الأضحى.. إزالة التعديات ورقابة على الأسواق

شهدت أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد تحركات ميدانية موسعة ومكثفة، ركزت على إحكام الرقابة على منافذ بيع السلع واللحوم، وشن حملات صارمة لإزالة الإشغالات والأكشاك المخالفة، والتصدي الفوري لتعديات البناء، بالتوازي مع جهود رفع كفاءة النظافة العامة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف الحملات الرقابية لفرض الانضباط، والتعامل الحاسم مع الإشغالات ومخالفات البناء، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات البيئية لضمان سلامة وراحة المواطنين

مدينة بورفؤاد - رقابة مشددة على محلات الجزارة ولا تهاون مع الإشغالات:



قادت الأستاذة سمر الموافي، رئيسة المدينة، حملات تفتيشية موسعة على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والمطاعم بالتنسيق مع التموين والطب البيطري وسلامة الغذاء، للتأكد من جودة المنتجات ومطابقتها للاشتراطات الصحية استعداداً للعيد.

وفي سياق متصل، وجهت رئيسة المدينة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين لفتح الطرق وتحقيق السيولة المرورية، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة وعدم السماح بعودة المخالفات مجدداً.

حي الشرق - حملات رقابية على المطاعم وإعدام لحوم مجهولة المصدر:



شن الحي برئاسة الدكتور إسلام بهنساوي، حملة تفتيشية مكبرة على المطاعم ومحلات الأغذية، بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري والتموين. وأسفرت الحملة عن ضبط وإعدام كميات من اللحوم المجمدة غير معروفة المصدر وغير المطابقة للاشتراطات الصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على صحة المواطنين.

حي العرب - متابعة يومية لسوق العصر لتحقيق الانضباط:



واصلت المهندسة شيماء جودة، رئيسة الحي، جولاتها الميدانية اليومية بـ "سوق العصر" لإزالة الإشغالات وفتح الممرات لتسهيل حركة البيع والشراء، مع الاستماع لمشكلات التجار والعمل على حلها بالتنسيق مع شركة "نهضة مصر"، مؤكدة أن مصلحة المواطن والتاجر تأتي في المقام الأول.

حي المناخ - إعدام طيور غير صالحة في حملات تفتيشية استباقية:



وجهت المحاسبة شيماء العزبي، رئيسة الحي، بشن حملة مكبرة لإدارة شؤون البيئة بالتنسيق مع الطب البيطري، استهدفت محال بيع الدواجن والطيور. وأسفرت الحملة عن إعدام دواجن غير صالحة للاستهلاك ورصد مخالفات بيئية، مع التنبيه المشدد على أصحاب المحال بتوفيق أوضاعهم والالتزام بالاشتراطات المطلوبة.

حي الزهور - إزالة فورية للأكشاك الخشبية والتعديات على حرم الطريق:



ترأس الدكتور أحمد زغلف، رئيس الحي، حملة مكبرة أسفرت عن الإطاحة بعدد من الأكشاك الخشبية المخالفة ومصادرة الإشغالات التي تعوق حركة المارة بالشوارع.

حي الضواحي - التصدي الحاسم لمخالفات البناء وإزالة دور سابع مخالف:



قاد فوزي الوالي، رئيس الحي، حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لأعمال بناء مخالف بالدور السابع بالقطعة رقم 64 بمنطقة (A2)، وذلك لرفض طلب التصالح الخاص بها واستمرار الأعمال المخالفة. وأكد الحي إحالة الواقعة للجهات القانونية لردع أي تجاوزات تمس السلامة الإنشائية والتخطيط العمراني.

حي الجنوب - جهود مكثفة لرفع كفاءة النظافة بالحي الإماراتي:



تابع المهندس وليد الدعدع، رئيس الحي، أعمال شركة النظافة داخل منطقة الحي الإماراتي، والتي شملت كنس الشوارع، رفع المخلفات، تفريغ الصناديق، وإزالة الرمال والأتربة، لتوفير بيئة نظيفة وصحية تسهم في الارتقاء بالشكل العام للحي.

حي غرب - رفع كفاءة النظافة بمقابر بورسعيد ومناشدات للمواطنين لتجنب الحرائق:



تابع باسم عمر، رئيس الحي، جهود معدات وعمال شركة "نهضة مصر" في تنفيذ حملات نظافة يومية لرفع كفاءة مقابر بورسعيد القديمة والجديدة، والتي شملت تجريف الرمال، ورفع تراكمات الرتش، والقمامة، والحشائش، والخوص من الشوارع الرئيسية والجانبية، لإضافة لمسة جمالية والارتقاء بمستوى النظافة العامة بالجبانة.

وأكدت محافظة بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في أداء عملها الميداني على مدار الساعة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإحكام الرقابة، والارتقاء بالمستوى الحضاري والجمالي الذي يليق بمكانة المحافظة.