أبو ليمون يعلن عن تعاون مشترك لتطبيق أحدث حلول الذكاء الاصطناعي والإدارة الرقمية بمحافظة بورسعيد

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، مستجدات تنفيذ مشروع تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، والذي تنفذه شركة باراديس للذكاء الاصطناعي (Paradis AI)، وذلك خلال اجتماع موسع عُقد بديوان عام المحافظة في إطار جهود محافظة بورسعيد المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للإدارة المحلية،

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، و السيد عماد عزيز رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور محمد عبد الفضيل المدير التنفيذي، واللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الجهاز التنفيذي والمهندس ماجد نعيم مدير التحول الرقمي بالمحافظة، وعدد من الإدارات المختصة

المشروع يستهدف تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الحوكمة

حيث شهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لمراحل تنفيذ المشروع وآليات تطبيقه بما يتوافق مع طبيعة الجهات الحكومية ومتطلبات العمل الإداري داخل محافظة بورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد دعمه الكامل للمشروع، موجهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات والتنسيقات اللازمة للبدء في التنفيذ داخل ديوان عام المحافظة، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الحلول الذكية والتقنيات المتقدمة التي تقدمها الشركة، والتي من شأنها رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق منظومة إدارة رقمية متكاملة، تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي ورؤية القيادة السياسية لبناء جهاز إداري أكثر تطورًا وكفاءة

كما وجه المحافظ بسرعة إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر والقيادات التنفيذية، تمهيدًا للانطلاق الرسمي للمشروع، بما يسهم في ضمان التطبيق الفعّال وتحقيق أعلى معدلات الاستفادة من المنظومة الجديدة

ويستهدف المشروع تطوير منظومة العمل داخل مختلف إدارات المحافظة من خلال تطبيق نظام متكامل يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الإجراءات، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، في إطار رؤية وطنية شاملة ترتكز على الإدارة الذكية القائمة على تكامل التكنولوجيا مع متطلبات التنمية الحديثة

من جانبه، أكد عماد عزيز رئيس مجلس إدارة شركة باراديس للذكاء الاصطناعي، التزام الشركة الكامل بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والتكنولوجية، وبالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما يدعم مكانة محافظة بورسعيد كنموذج رائد في مجال التحول الرقمي، ويعزز جهود الدولة المصرية نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة ومرونة واستدامة