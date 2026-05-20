استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، العميد أحمد بكير ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية بالمحافظة

محافظ بورسعيد يبحث سبل التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان عددًا من الموضوعات والملفات المشتركة، وسبل تعزيز التنسيق بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في عدد من القطاعات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة

وأكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على تعزيز أوجه التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية، بما يسهم في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع على المواطنين، مشيدًا بالدور الذي تقوم به أجهزة الدولة في دعم خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

كما شهد اللقاء التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ الرؤى والمشروعات التي تسهم في دعم جهود التنمية الشاملة على أرض بورسعيد