الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محاضرة بمكتبة الإسكندرية عن الجينوم والذكاءالاصطناعي لمواجهة البكتيريا

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة بقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع الشريك العربي الإقليمي لـأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية، محاضرة علمية بعنوان «تكامل علوم الجينوم والتعلم الآلي في نطاق الصحة الواحدة: التنبؤ بمقاومة المضادات الحيوية عبر النظم البيئية والسيطرة عليها»، وذلك يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026، في تمام الساعة 12 ظهرًا بمركز المؤتمرات بقاعة المحاضرات.

ويلقي المحاضرة الدكتور محمد الحديدي، أستاذ العلوم الطبية الحيوية ومدير مركز الجينوم بمدينة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، حيث يستعرض أبرز التحديات العالمية المتعلقة بمقاومة المضادات الحيوية وظهور مسببات الأمراض، الناتجة عن التداخل المعقد بين الإنسان والحيوان والبيئة، وأهمية تبني مناهج علمية تكاملية وتنبؤية لمواجهتها.

وتتناول المحاضرة مفهوم «الصحة الواحدة» من خلال الدمج بين الجينوميات الميكروبية، وتقنيات تعلم الآلة، والتحقق الوظيفي، لفهم تطور مسببات الأمراض والتنبؤ بالصفات عالية الخطورة، إلى جانب توجيه التدخلات العلاجية والوقائية.

كما تستعرض المحاضرة عددًا من المحاور المهمة، من بينها المراقبة الجينومية وديناميكيات انتقال العدوى بين الإنسان والحيوان، ونمذجة مقاومة المضادات الحيوية باستخدام دراسات الارتباط الجينومي وتعلم الآلة، إضافة إلى تحديد المحددات الجينية المرتبطة بالضراوة والمقاومة، وتطوير أهداف لقاحية واستراتيجيات علاجية مبتكرة باستخدام تقنيات علم اللقاحات العكسي.

وتسلط الفعالية الضوء على الدور المتنامي لتكامل علوم الجينوم والذكاء الاصطناعي وعلم الأحياء التجريبي في دعم أنظمة المراقبة اللحظية والتصدي الاستباقي لمقاومة المضادات الحيوية ضمن إطار الصحة الواحدة.

وأكدت مكتبة الإسكندرية أن المحاضرة مجانية والحضور متاح للجمهور، مع ضرورة التسجيل المسبق عبر موقع المكتبة الإلكتروني.

