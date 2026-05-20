وزير مالية لبنان والسفير الكويتي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان يوجه بتكثيف أعمال الصيانة والتطهير بشبكات الصرف الصحي

محمد عبد الفتاح

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان تنفيذ أعمالها الميدانية بعدد من المناطق السكنية للتعامل الفورى مع مشكلات الصرف الصحى وتحقيق السيولة المطلوبة داخل الشبكات وذلك بإشراف المهندس رفعت إسماعيل رئيس الشركة ، وبمتابعة من المهندس محمد على مدير قطاع الصرف الصحى.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بسرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين ورفع كفاءة خدمات البنية التحتية. 

وتضم محاور الأعمال الاستعانة بـ 4 معدات كبرى متخصصة في شفط الرواسب والتسليك من شركتى القاهرة الكبرى والجيزة مع الإسراع في إصلاح المعدات التي تعانى من أعطال بشركة مياه الشرب والصرف الصحى أسوان. 

شبكات

تنفيذ خطة شاملة للقضاء على بؤر الطفوحات وإنسداد الشبكات من خلال أعمال تطهير وتسليك شبكات الصرف الصحى بحى أطلس ووسط المدينة والسيل الجديد ، بالإضافة إلى شوارع 3 ، و 4 ، و 5 بالسيل الريفى ، فضلاً عن مناطق العقاد 

إستكمال أعمال التطهير بباقى شوارع السيل الريفى ثم منطقة خور عواضة 

كما تم تطهير وتسليك شبكات الصرف الصحى بمنطقة الكرور عزبة الدابودية أمام نقطة الخزان شرق، وتغيير وصلة صرف صحى بخط عمومى أمام مسجد كروم بمنطقة المحمودية للقضاء على الطفوحات المتكررة، وإصلاح وصلة منزلية خاصة بإحدى العمارات بشارع نيابة المرور، وصب أغطية غرف الصرف خلف حضانة بكار وشارع محطة رقم ٢ بمنطقة الصداقة الجديدة التقسيمات .

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بفرق الصيانة والمعدات الفنية للتعامل الفورى مع البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين ، مع تنفيذ أعمال التطهير والصيانة الدورية لرفع كفاءة الشبكات وتحقيق السيولة المطلوبة داخل خطوط الصرف الصحى .

وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة إستمرار المتابعة الميدانية والتدخل السريع للتعامل مع أى أعطال أو طفوحـات ، مع تكثيف أعمال الصيانة الوقائية والتطهير الدورى للحفاظ على كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وتم مناشدة المواطنين بضرورة الإلتزام بالسلوك الحضارى وعدم إلقاء أى مخلفات منزلية أو ردم أو أحجار داخل شبكات وخطوط الصرف الصحى، لما لذلك من آثار سلبية مباشرة تؤدى إلى إنسداد الشبكات وتعطل كفاءتها ، وهو ما يتسبب فى حدوث طفح لمياه الصرف بالشوارع .

و تأتى هذه الجهود فى إطار خطة محافظة أسوان لتحسين خدمات الصرف الصحى ورفع كفاءة البنية التحتية والتعامل الفورى مع المشكلات الميدانية ، بما يساهم فى توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة .

