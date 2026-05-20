محافظ أسوان يتابع فعاليات وحدة تكافؤ الفرص لدعم التمكين المجتمعي

تواصل وحدة تكافؤ الفرص بأسوان بقيادة سهير مكى تنفيذ العديد من الفعاليات والمبادرات الهادفة إلى دعم المرأة والشباب وترسيخ قيم التكافل المجتمعى والتنمية المستدامة، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الشريكة.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بدعم جهود التمكين المجتمعى وتعزيز الوعى الإنسانى والإقتصادى بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وشملت محاور الفعاليات تنظيم سلسلة ندوات تثقيفية بعنوان " التفكير الإيجابى وصناعة المستقبل " بمركزى نصر النوبة وإدفو لنشر ثقافة التفكير الإيجابى ودعم بناء الإنسان وصناعة مستقبل أفضل.

وتم كذلك تنفيذ جلسة حوارية بعنوان " مهارات الحياة وسوق العمل " بالتعاون مع جمعية أهداف للتنمية المستدامة لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل وتنمية مهاراتهم الشخصية والمهنية، فضلاً عن تنظيم ندوة توعوية بقرية العدوة بمركز كوم أمبو بعنوان " حقوق ذوى الإحتياجات الخاصة وآليات الدمج المجتمعى " للتأكيد على أهمية دعم وتمكين ذوى الهمم ودمجهم داخل المجتمع.

وفى نفس الوقت تنفيذ ورشة عمل بعنوان " التطوع مسؤولية مجتمعية " بهدف نشر ثقافة العمل التطوعى وتعزيز روح المشاركة المجتمعية بين الشباب والفتيات .

وتسعى وحدة تكافؤ الفرص بناءاً على تعليمات محافظ أسوان من خلال هذه الأنشطة إلى تعزيز الوعى المجتمعى وترسيخ قيم التعاون والتكافل ، مع دعم الفئات المختلفة نفسياً وإجتماعياً وإقتصادياً ، بما يساهم فى بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً وقدرة على المشاركة فى جهود التنمية.

وتأتى هذه الجهود فى إطار رؤية محافظة أسوان لبناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً ، من خلال دعم الفئات المختلفة وترسيخ قيم الإنتماء والتكافل المجتمعى ، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .